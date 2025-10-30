Huawei pregătește un monstru foto: primul telefon din lume cu două camere de 200 megapixeli

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 12:00
41 citiri
Huawei pregătește un monstru foto: primul telefon din lume cu două camere de 200 megapixeli
FOTO Huawei

Industria smartphone-urilor e pe cale să intre într-o nouă eră a fotografiei mobile. Potrivit celui mai cunoscut leaker chinez, Digital Chat Station, Huawei lucrează la un dispozitiv cu o configurație foto nemaivăzută: două camere de 200 MP pe același telefon.

Deși sursa nu confirmă numele, toate indiciile duc către Huawei Pura 90 Ultra, succesorul modelului Pura 80 Ultra, un telefon deja lăudat pentru performanțele sale excepționale în foto și video.

Două camere uriașe, un singur telefon

Configurația descrisă de DCS include un senor principal de 200 MP și un modul telefoto periscopic tot de 200 MP, ambele având senzori mai mari decât standardul actual. Dacă informațiile se confirmă, Huawei ar deveni primul brand care oferă un sistem dual de 200 megapixeli, depășind rivali precum Samsung sau Xiaomi.

În prezent, doar Samsung folosește un senzor de 200 MP pe camera principală (ISOCELL), în timp ce alți producători chinezi preferă această rezoluție pentru camerele de zoom. Huawei ar fi, așadar, prima companie care combină ambele într-un singur setup.

Totuși, numărul de megapixeli nu spune întreaga poveste. Majoritatea flagshipurilor moderne folosesc senzori de 50 MP cu dimensiuni generoase (până la 1”), obținând rezultate spectaculoase datorită procesării avansate.

Huawei ar putea folosi o strategie similară, mizând pe Pixel Binning (combinarea mai multor pixeli pentru o captură mai luminoasă) și pe experiența proprie în optimizarea RYYB, tehnologie care permite captarea mai eficientă a luminii.

...citeste mai departe despre "Huawei pregătește un monstru foto: primul telefon din lume cu două camere de 200 megapixeli" pe Ziare.com

Huawei MatePad 12X, tableta care înlocuiește laptopul în activitățile de birou și muncă. REVIEW Complet
Huawei MatePad 12X, tableta care înlocuiește laptopul în activitățile de birou și muncă. REVIEW Complet
HUAWEI MatePad 12 X (2025) este o tabletă care unește productivitatea de nivel PC cu libertatea de a crea oriunde, iar echipa Ziare.com a testat-o. Este gândită pentru tineri profesioniști,...
Samsung pregătește o surpriză uriașă. Primul telefon tri-fold, Galaxy G Fold, ar putea fi anunțat în orice moment. Au apărut și primele poze
Samsung pregătește o surpriză uriașă. Primul telefon tri-fold, Galaxy G Fold, ar putea fi anunțat în orice moment. Au apărut și primele poze
Samsung e gata să ridice din nou standardele în industria smartphone-urilor pliabile. În firmware-ul One UI 8 a fost descoperit un dispozitiv numit Galaxy G Fold, care, potrivit zvonurilor...
#tehnologie, #smartphone, #Huawei , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0829 RON

-0.0015

1 USD = 4.3643 RON

0.0052
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  2. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  5. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  6. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  7. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  8. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  9. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  10. Xiaomi lansează apeluri între telefoane fără semnal sau Wi-Fi, doar prin Bluetooth. Cum este posibil VIDEO