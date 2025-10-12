Telefonul care promite să „nu se descarce niciodată”. Honor X9d cu baterie uriașă de 8.300 mAh ar putea ajunge și în România

FOTO Honor

Dacă ți-ai dorit vreodată un telefon care să reziste zile întregi fără încărcare, Honor ar putea fi modelul pe care îl cauți. După ce, în vară, a lansat în China modelul Honor X70, cu cea mai mare baterie de pe un smartphone mainstream, compania pregătește acum varianta globală, Honor X9d, și există șanse mari să ajungă și în Europa.

Ce aduce nou Honor X9d

Piesa de rezistență rămâne bateria colosală de 8.300 mAh, bazată pe tehnologie silicon–carbon, gândită pentru autonomie de top. Viteza de încărcare scade la 66W față de versiunea chinezească, dar este suficientă pentru a alimenta rapid un acumulator atât de mare. Telefonul vine și cu certificare IP69K, ceea ce înseamnă rezistență la praf, apă sub presiune și chiar medii saline, un detaliu rar întâlnit pe telefoane mid-range.

Honor nu a uitat nici de partea foto. În loc de senzorul de 50 MP de pe varianta chinezească, modelul global primește o cameră principală de 108 MP, completată de un ultra-wide de 5 MP, plus o cameră frontală de 16 MP. Ecranul este un AMOLED de 6,79 inci, cu rezoluție 2.640 × 1.200 pixeli, rată de refresh de 120 Hz și o luminozitate impresionantă de 6.000 de nits, ceea ce îl face ușor de folosit și în soare puternic. Sub carcasă se află procesorul Snapdragon 6 Gen 4, optimizat pentru echilibrul dintre performanță și consumul redus al bateriei. Configurațiile anunțate includ 12 GB RAM și opțiuni de stocare de 256 GB sau 512 GB.

Telefonul va fi disponibil mai întâi în Singapore și Malaezia, în culorile Midnight Black, Sunrise Gold, Forest Green și Reddish Brown. Prețul pornește de la aproximativ 356 de dolari pentru varianta cu 12 GB RAM și 256 GB stocare. Deși Honor nu a confirmat încă lista completă a țărilor unde va fi lansat, extinderea dincolo de China sugerează că Honor X9d ar putea fi disponibil și în Europa.

