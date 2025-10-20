Honor lansează telefonul promite performanțe de flagship la preț de telefon midrange. Cu ce specificații vine

FOTO Honor

Honor se pregătește să lanseze noul Honor 500 Pro, succesorul direct al modelului 400 Pro din luna mai, iar primele informații arată că brandul chinez vrea să ducă segmentul midrange la un nou nivel. Telefonul ar urma să vină echipat cu Snapdragon 8 Elite, cel mai nou cip de la Qualcomm, și un sistem foto îmbunătățit, cu o cameră principală de 200 MP.

Chiar dacă este încadrat oficial în categoria midrange, 500 Pro se apropie mai mult ca oricând de zona flagship, atât în performanță, cât și în funcționalitate. Potrivit zvonurilor, noul cip oferă până la 75% creștere de putere CPU și aproape 60% performanță grafică în plus față de generația anterioară, cu o eficiență mai bună datorită procesului de fabricație pe 3nm.

Cameră de 200 MP și senzor periscopic nou

Pe lângă upgrade-ul de performanță, Honor 500 Pro va aduce și un sistem foto serios pentru gama sa de preț. Camera principală de 200 MP, deși bazată pe un senzor diferit față de cel din Galaxy S25 Ultra, va beneficia de procesare avansată datorită noului chipset, ceea ce ar trebui să ofere imagini mai clare și culori mai echilibrate în condiții de lumină slabă.

În plus, modelul include o cameră periscopică de 64 MP (senzor OmniVision OV64B) cu zoom optic 3x — un upgrade clar față de soluția de 50 MP de pe Honor 400 Pro.

Telefonul va fi disponibil în două variante:

- Honor 500 Pro, cu ecran de 6,8 inch, Snapdragon 8 Elite și camere premium

- Honor 500, modelul standard, cu display de 6,5 inch și un procesor de clasă inferioară

Ambele vor adopta un design plat, cu margini metalice și o insulă foto redesenată, inspirată parțial din estetica iPhone, dar păstrând ADN-ul Honor. Dacă informațiile se confirmă, Honor 500 Pro ar putea fi lansat până la finalul anului.

