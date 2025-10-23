HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor

HBO Max schimbă modul în care utilizatorii își exprimă părerea despre filme și seriale. Platforma introduce un sistem de rating complet nou, care renunță la clasicele stele sau note și mizează pe o formulă simplă și intuitivă: „Love”, „Like” sau „Not For Me”.

Scopul este să ofere o experiență mai personalizată, bazată pe emoția reală a privitorului, nu pe scoruri impersonale. Dacă alegi „Love” pentru un titlu, HBO Max îți va afișa ulterior un carusel special pe pagina principală, denumit „Because You Love”, cu recomandări similare. În schimb, filmele și serialele marcate drept „Not For Me” vor fi automat eliminate din lista de sugestii.

Noul sistem a fost testat încă din 2024, iar rezultatele au arătat că utilizatorii interacționează mai des cu platforma atunci când feedbackul este exprimat prin reacții, nu prin note. Practic, HBO Max vrea să transforme recomandările într-o conversație, algoritmul te ascultă și se adaptează în funcție de gusturile tale.

Sistemul va fi disponibil în aplicația HBO Max pentru browser, dispozitive mobile și televizoare smart, putând fi accesat direct din pagina fiecărui titlu sau imediat după ce ai terminat vizionarea.

