HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor

Joi, 23 Octombrie 2025, ora 17:30
77 citiri
HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor
FOTO MAX

HBO Max schimbă modul în care utilizatorii își exprimă părerea despre filme și seriale. Platforma introduce un sistem de rating complet nou, care renunță la clasicele stele sau note și mizează pe o formulă simplă și intuitivă: „Love”, „Like” sau „Not For Me”.

Scopul este să ofere o experiență mai personalizată, bazată pe emoția reală a privitorului, nu pe scoruri impersonale. Dacă alegi „Love” pentru un titlu, HBO Max îți va afișa ulterior un carusel special pe pagina principală, denumit „Because You Love”, cu recomandări similare. În schimb, filmele și serialele marcate drept „Not For Me” vor fi automat eliminate din lista de sugestii.

Noul sistem a fost testat încă din 2024, iar rezultatele au arătat că utilizatorii interacționează mai des cu platforma atunci când feedbackul este exprimat prin reacții, nu prin note. Practic, HBO Max vrea să transforme recomandările într-o conversație, algoritmul te ascultă și se adaptează în funcție de gusturile tale.

Sistemul va fi disponibil în aplicația HBO Max pentru browser, dispozitive mobile și televizoare smart, putând fi accesat direct din pagina fiecărui titlu sau imediat după ce ai terminat vizionarea.

...citeste mai departe despre "HBO Max lansează un nou sistem de rating. Utilizatorii vor putea de acum să dea „note” filmelor și serialelor" pe Ziare.com

WhatsApp te lasă curând să-ți alegi propriul nume de utilizator, dar cele mai bune ar putea costa. Ce trebuie să știi despre asta
WhatsApp te lasă curând să-ți alegi propriul nume de utilizator, dar cele mai bune ar putea costa. Ce trebuie să știi despre asta
WhatsApp se pregătește să introducă una dintre cele mai așteptate funcții din istoriaa plicației: numele de utilizator personalizat, o alternativă la identificarea clasică prin numărul de...
WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech
WhatsApp nu se mai joacă și vrea să oprească de tot mesajele spam din aplicație. Ce măsuri a luat gigantul tech
WhatsApp, aplicația de mesagerie cu peste două miliarde de utilizatori activi, începe o nouă luptă împotriva unuia dintre cele mai enervante fenomene online: spam-ul. Deși platforma dispune...
#tehnologie, #aplicatii, #HBO , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0823 RON

-0.0008

1 USD = 4.3826 RON

-0.0009
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  2. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  3. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  4. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  5. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  6. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  7. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  8. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
  9. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  10. Google DeepMind descoperă, cu ajutorul AI, o posibilă nouă cale în tratamentul cancerului