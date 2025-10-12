HBO Max devine mai scump în România: noile prețuri pentru abonamentele Standard și Premium

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 15:38
HBO Max își majorează tarifele în România începând cu următoarea perioadă de facturare. Utilizatorii care au abonamente Standard și Premium vor plăti mai mult, indiferent dacă au ales plata lunară sau anuală. Singura ofertă care rămâne neschimbată este abonamentul Basic cu reclame, dar și extraopțiunea pentru canalele Eurosport.

Abonamentul Standard, care oferă redare Full HD pe două dispozitive și până la 30 de descărcări offline, crește de la 34,99 lei la 44,99 lei pe lună, echivalentul a 8,99 euro. Cei care plătesc anual vor plăti acum 89,90 euro, adică aproape 450 de lei, față de 69,90 euro (350 lei) anterior. În ciuda scumpirii, HBO Max nu adaugă funcții noi acestui plan.

Abonamentul Premium, care permite redare în 4K, sunet Dolby Atmos, până la 100 de descărcări și vizionarea pe patru dispozitive simultan, se scumpește de la 9,99 euro (50 lei) la 11,99 euro (aproximativ 60 lei) pe lună. Planul anual ajunge la 119,90 euro, în creștere de la 99,90 euro.

Abonamentul Basic cu reclame, cel mai ieftin plan disponibil, rămâne la 24,99 lei (4,99 euro) pe lună și 49,90 euro pe an, oferind redare în Full HD pe două dispozitive, dar cu reclame afișate înaintea conținutului.

De asemenea, opțiunea Sport Extra, care oferă acces la canalele Eurosport 1 și 2 și la transmisiuni live ale competițiilor precum Grand Slam-urile de tenis, Tururile de ciclism sau 24 Hours of Le Mans, rămâne la 3 euro pe lună și poate fi adăugată la oricare dintre planuri.

Noile tarife se aplică automat de la următoarea perioadă de plată. Utilizatorii care și-au reînnoit recent abonamentele vor plăti prețurile majorate abia la următoarea reînnoire.

