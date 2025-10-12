Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 22:01
274 citiri
Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă
FOTO Pixabay

Hackerii și regimurile autoritare folosesc cât mai des inteligența artificială pentru diverse atacuri cibernetice, manipulare sau chiar propagandă. Asta reiese din cel mai nou raport de transparență publicat de OpenAI, care arată cum compania a blocat, în ultimul an și jumătate, zeci de rețele care încercau să exploateze modelele sale AI în scopuri ilegale.

Printre aceste grupuri se numără hackeri profesioniști, escroci online și chiar entități legate de guverne autoritare. Potrivit raportului, tacticile nu sunt neapărat noi. AI-ul este folosit pentru a rafina metode deja cunoscute, precum phishingul, campaniile de spam sau atacurile de dezinformare, făcându-le mai rapide și mai greu de detectat.

Când AI-ul devine unealtă pentru propagandă

OpenAI oferă exemple concrete: o rețea de crimă organizată din Cambodgia care și-a automatizat activitatea cu ajutorul AI-ului, o operațiune rusă care genera prompturi pentru clipuri video de influență și conturi chineze care solicitau proiecte de supraveghere online. Alte campanii, precum „Stop News”, atribuită unor actori ruși, sau una chinezească îndreptată spre țări ca Filipine, Vietnam, Hong Kong și SUA, au folosit ChatGPT pentru a produce texte și conținut de social media. Totuși, impactul lor real a fost minor.

Pentru a contracara aceste tentative, OpenAI spune că monitorizează constant activitatea suspectă, combinând sisteme automate cu verificări umane. Conturile implicate sunt blocate, iar informațiile despre rețelele detectate sunt împărtășite cu parteneri externi, inclusiv autorități.

Compania insistă însă că modelele sale nu oferă „superputeri” infractorilor, ci doar eficientizează unele tactici deja cunoscute. OpenAI promite că va continua să colaboreze cu alți actori din industrie pentru a proteja utilizatorii și pentru a menține un echilibru între siguranță și confidențialitate. Totuși, admite că nu toate abuzurile pot fi detectate.

...citeste mai departe despre "Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă" pe Ziare.com

Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Google transformă aplicația Maps într-un adevărat asistent personal de călătorie. Odată cu lansarea funcției Ask Maps, utilizatorii pot pune întrebări direct în aplicație: de la „unde...
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
OpenAI a scris din nou istorie. De data aceasta nu cu ChatGPT, ci cu Sora, aplicația care transformă textul în videoclipuri generate complet de inteligență artificială. Lansată recent, Sora...
#tehnologie, #inteligenta artificiala, #ChatGPT , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă