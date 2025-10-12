Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă

Hackerii și regimurile autoritare folosesc cât mai des inteligența artificială pentru diverse atacuri cibernetice, manipulare sau chiar propagandă. Asta reiese din cel mai nou raport de transparență publicat de OpenAI, care arată cum compania a blocat, în ultimul an și jumătate, zeci de rețele care încercau să exploateze modelele sale AI în scopuri ilegale.

Printre aceste grupuri se numără hackeri profesioniști, escroci online și chiar entități legate de guverne autoritare. Potrivit raportului, tacticile nu sunt neapărat noi. AI-ul este folosit pentru a rafina metode deja cunoscute, precum phishingul, campaniile de spam sau atacurile de dezinformare, făcându-le mai rapide și mai greu de detectat.

Când AI-ul devine unealtă pentru propagandă

OpenAI oferă exemple concrete: o rețea de crimă organizată din Cambodgia care și-a automatizat activitatea cu ajutorul AI-ului, o operațiune rusă care genera prompturi pentru clipuri video de influență și conturi chineze care solicitau proiecte de supraveghere online. Alte campanii, precum „Stop News”, atribuită unor actori ruși, sau una chinezească îndreptată spre țări ca Filipine, Vietnam, Hong Kong și SUA, au folosit ChatGPT pentru a produce texte și conținut de social media. Totuși, impactul lor real a fost minor.

Pentru a contracara aceste tentative, OpenAI spune că monitorizează constant activitatea suspectă, combinând sisteme automate cu verificări umane. Conturile implicate sunt blocate, iar informațiile despre rețelele detectate sunt împărtășite cu parteneri externi, inclusiv autorități.

Ads

Compania insistă însă că modelele sale nu oferă „superputeri” infractorilor, ci doar eficientizează unele tactici deja cunoscute. OpenAI promite că va continua să colaboreze cu alți actori din industrie pentru a proteja utilizatorii și pentru a menține un echilibru între siguranță și confidențialitate. Totuși, admite că nu toate abuzurile pot fi detectate.

...citeste mai departe despre "Hackerii și regimurile autoritare încearcă tot mai des să folosească AI-ul pentru atacuri cibernetice, manipulare și propagandă" pe Ziare.com

Ads