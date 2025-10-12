GoPro Max 2, prima cameră 8K 360 „cu adevărat autentică”: replică directă pentru DJI și Insta360

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:32
532 citiri
GoPro Max 2, prima cameră 8K 360 „cu adevărat autentică”: replică directă pentru DJI și Insta360
FOTO Artlist

GoPro a lansat oficial noua Max 2, modelul care reintră în competiția dură cu DJI și Insta360 pe segmentul camerelor 360. Compania americană nu s-a ferit să atace rivalii, susținând că aceștia folosesc „upscaling înșelător” și chiar „conținut generat de AI”, în timp ce Max 2 ar fi singura cameră capabilă de filmare 8K 360 reală.

Cu dimensiuni de 69,7 x 64 x 48,7 mm și o greutate de 195 g, Max 2 integrează o baterie de 1.960 mAh, cu 23% mai mare decât generațiile anterioare. Este rezistentă la temperaturi între -10ºC și +35ºC și poate fi scufundată până la 5 metri fără carcasă suplimentară. Conectivitatea e asigurată prin Wi-Fi 6 și Bluetooth Low Energy 5.3.

Filmare 8K 360 și lentile înlocuibile

Camera folosește un senzor de 1/2,3 inci, cu diafragmă f/1,8, capabil să surprindă fotografii de 29 MP și videoclipuri la 8K 30 FPS, 5,6K 60 FPS sau 4K 100 FPS pentru slow-motion spectaculos.

Printre atuurile majore se numără șase microfoane integrate, suport pentru culori pe 10 biți și obiective înlocuibile manual. Lentilele sunt fabricate din sticlă întărită chimic, cu strat de protecție împotriva prafului și apei, putând fi schimbate rapid fără calibrări suplimentare.

GoPro mizează astfel pe flexibilitate și pe faptul că oferă o experiență „reală”, spre deosebire de competitori.

...citeste mai departe despre "GoPro Max 2, prima cameră 8K 360 „cu adevărat autentică”: replică directă pentru DJI și Insta360" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrală Europeană (BCE) trage un semnal de alarmă. În era digitală, o criză bancară nu mai are nevoie de săptămâni pentru a izbucni, ci în unele cazuri ajunge un trend viral pe...
#tehnologie, #camera, #GoPro , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă