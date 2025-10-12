Google pregătește cea mai mare transformare a serviciului Discover de la lansarea sa din 2018. Cum îl puteți personaliza

Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 05:06
373 citiri
Google pregătește cea mai mare transformare a serviciului Discover de la lansarea sa din 2018. Cum îl puteți personaliza
FOTO Google

Google pregătește cea mai mare transformare a serviciului Discover. Cunoscut până acum ca un simplu flux de știri personalizate, Discover se pregătește să devină un centru multimedia unde vei găsi nu doar articole, ci și clipuri de pe YouTube, postări de pe Instagram sau rețeaua X (fostul Twitter), toate într-un singur loc. Primele teste au început deja pe anumite telefoane, iar schimbările vor ajunge treptat la toți utilizatorii Android și iOS.

În versiunea actuală, Google Discover se baza exclusiv pe articole de pe site-uri, filtrate în funcție de interesele tale. Actualizarea din toamna lui 2025 promite o experiență complet diferită, apropiată de modul în care deja consumi conținut zilnic: divers, rapid și în mai multe formate.

Un flux personalizat și control total prin butonul „Urmărește”

Noutatea principală nu este doar diversificarea surselor, ci și introducerea unui buton ”Follow” („Urmărește”), amplasat în colțul din dreapta sus al fiecărei recomandări. Prin simpla apăsare, vei putea decide ce publicații, creatori sau canale vrei să vezi mai des în feed. Mai mult, accesând numele sursei, vei avea la dispoziție o pagină dedicată cu articole, videoclipuri și postări recente, astfel încât să știi exact ce urmează.

Această schimbare îți oferă mai mult control decât oricând asupra fluxului tău de informații. În loc să depinzi doar de algoritm, vei putea construi un feed personalizat care să includă de la recenzii tech și analize financiare până la divertisment și actualitate.

#tehnologie, #Google, #aplicatii , #Stiri Internet

