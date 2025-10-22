Google ascultă utilizatorii: aceste telefoane cu Android vor permite, în sfârșit, reordonarea butoanelor de navigație

Miercuri, 22 Octombrie 2025
După ani de cereri din partea comunității, Google aduce o schimbare mică pentru Pixel, dar extrem de așteptată în Android: posibilitatea de a modifica ordinea celor trei butoane clasice din bara de navigație.

Noua funcție apare deja în cea de-a doua versiune beta a Android 16 și oferă utilizatorilor libertatea de a alege între stilul tradițional Pixel — Înapoi, Acasă, Recente — și aranjamentul preferat de posesorii de telefoane Samsung — Recente, Acasă, Înapoi.

O veste bună pentru cei care trec de la Samsung la Pixel

Opțiunea este accesibilă în meniul: Settings > System > Navigation mode > 3-button navigation > Button order. Deocamdată, Google nu a anunțat o dată exactă pentru lansarea finală, însă cel mai probabil va ajunge la public odată cu Android 16 QPR3, în primăvara lui 2026.

Noua funcție nu schimbă radical experiența Android, dar vine ca un gest de bunăvoință pentru cei care s-au obișnuit ani de zile cu layout-ul Samsung. Mulți utilizatori care au trecut pe Pixel s-au plâns că trebuie să „reînvețe” ordinea butoanelor sau să renunțe complet la bara clasică în favoarea gesturilor.

