Luni, 15 Septembrie 2025, ora 21:25
108 citiri
Google ar putea să îți spună în curând ce te stresează: și chiar să blocheze automat conținutul care îți face rău
FOTO /Pexels

Un nou brevet descoperit de platforma Neume arată că gigantul tech lucrează la o tehnologie care combină inteligența artificială cu date biometrice culese de ceasuri și brățări inteligente pentru a detecta, în timp real, factorii declanșatori ai stresului.

Spre deosebire de aplicațiile de wellbeing deja existente, care se rezumă la a-ți monitoriza somnul sau timpul petrecut pe ecran, acest sistem merge mai departe: analizează nu doar reacțiile corpului tău, ci și conținutul digital pe care îl consumi. De la tonul negativ al unui articol până la imagini tulburătoare din videoclipuri sau feed-ul plin de teme apăsătoare, totul ar putea fi corelat cu ritmul cardiac sau nivelul oxigenului din sânge.

Cum ar funcționa această tehnologie

Potrivit descrierii din brevet, ceasul inteligent ar înregistra pulsul, respirația și oxigenarea sângelui, în timp ce telefonul ar analiza ce vezi și citești. AI-ul ar conecta datele și ar construi o hartă personalizată a surselor de stres. Exemplele merg de la știrile politice de seară care îți accelerează pulsul până la scroll-ul compulsiv pe un anumit hashtag care îți perturbă odihna.

Mai mult, sistemul ar avea și rol predictiv: ar putea anticipa conținutul care te-ar afecta și chiar să-l blocheze automat, oferindu-ți opțiuni precum dezactivarea notificărilor sau crearea unei liste de aplicații „intangible”, cum ar fi emailul sau aplicațiile bancare. Google susține că analiza datelor s-ar face local, direct pe dispozitiv, fără trimiterea informațiilor sensibile în cloud, iar utilizatorul ar putea ajusta constant AI-ul prin feedback.

Totuși, odată cu aceste promisiuni apar și dileme serioase. Posibilitatea ca un algoritm să decidă ce vezi și ce nu ridică întrebări legate de libertatea de alegere. În plus, chiar dacă Google insistă pe confidențialitate, suspiciunile privind folosirea datelor biometrice nu dispar. Pentru unii, tehnologia ar putea fi un instrument util de protejare a sănătății mintale; pentru alții, încă o metodă prin care viața privată devine terenul de joacă al marilor companii tech.

