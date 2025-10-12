Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta

FOTO Pixabay

Google le cere utilizatorilor să testeze inteligența artificială, iar pentru asta promite bani serioși pentru cei care o pun la încercare. Gigantul american a lansat un nou program global, „AI Vulnerability Reward Program”, prin care oferă recompense de până la 30.000 de dolari pentru utilizatorii care descoperă breșe grave în produsele sale bazate pe inteligență artificială.

Programul face parte din strategia Google de a-și întări securitatea cibernetică și de a demonstra că tehnologiile sale pot fi sigure chiar și în fața atacurilor sofisticate.

Utilizatorii, invitați să testeze limitele lui Gemini și Search

Noua inițiativă acoperă toate produsele AI majore din ecosistemul Google, de la Gemini și Google Search, până la aplicațiile din Workspace. Utilizatorii, experții în securitate și „vânătorii de bug-uri” pot trimite rapoarte despre vulnerabilități care ar putea permite accesul la date sensibile sau controlul neautorizat al conturilor.

Recompensele variază în funcție de gravitatea descoperirii: până la 20.000 de dolari pentru breșe standard și până la 30.000 de dolari pentru cazuri excepționale, cu potențial global de risc.

„Programul clarifică tipurile de probleme eligibile și separă erorile legate de AI de cele tradiționale”, au explicat Jason Parsons și Zak Bennett, membri ai echipei de securitate Google.

Inteligența artificială a devenit o parte esențială din toate serviciile Google, iar riscurile sunt pe măsură. Modelele pot fi manipulate prin „prompt injection attacks”, o tehnică prin care atacatorii forțează AI-ul să divulge date confidențiale sau să acționeze contrar regulilor sale.

