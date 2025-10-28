Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:55
28 citiri
Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”
Toți cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail au primit un „cod roșu” de avertizare FOTO Pixabay

După apariția unor articole care susțineau că 183 de milioane de conturi Gmail ar fi fost compromise, Google a reacționat rapid, negând categoric existența unei breșe de securitate în infrastructura sa.

Compania a transmis luni, 27 octombrie 2025, că nu a existat niciun atac asupra serverelor Gmail, iar datele apărute online provin din colecții vechi de acreditări furate în alte incidente cibernetice, nu dintr-o scurgere recentă de informații.

Cum a apărut confuzia

Totul a pornit după ce Troy Hunt, fondatorul platformei de securitate Have I Been Pwned (HIBP), a adăugat în baza sa de date o colecție masivă de 183 de milioane de adrese și parole compromise, primită de la compania de analiză cibernetică Synthient.

Colecția nu provenea dintr-un singur atac, ci era o compilație de date vechi extrase din multiple campanii de phishing, scurgeri anterioare și atacuri cu programe de tip infostealer, malware-uri care fură date de autentificare de pe dispozitivele infectate.

Hunt a precizat ulterior că peste 90% dintre aceste conturi erau deja cunoscute din incidente mai vechi, ceea ce confirmă că nu este vorba despre o breșă nouă.

Într-un mesaj publicat pe platforma X (fost Twitter), Google a respins categoric informațiile privind o breșă Gmail:

„Relatările despre o pretinsă compromitere a conturilor Gmail sunt false. Sistemele noastre de securitate funcționează normal, iar conturile utilizatorilor sunt sigure.”

Gigantul tehnologic a explicat că folosește aceste baze de date publice pentru a identifica și avertiza utilizatorii ale căror parole apar în colecții compromise, oferindu-le opțiunea de a le reseta.

...citeste mai departe despre "Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”" pe Ziare.com

Google pregătește o revoluție pentru multitasking-ul pe tablete Android: aplicații „plutitoare” în bule
Google pregătește o revoluție pentru multitasking-ul pe tablete Android: aplicații „plutitoare” în bule
Google lucrează la una dintre cele mai promițătoare funcții de multitasking din ultimii ani pentru tabletele Android. Este vorba de posibilitatea de a afișa aplicațiile în bule plutitoare,...
Google oferă, în sfârșit, un „mod incognito adevărat” pe Android. Totul fără urmă în istoric
Google oferă, în sfârșit, un „mod incognito adevărat” pe Android. Totul fără urmă în istoric
Gigantul tech aduce un nou mod incognito în aplicația Google pentru Android, care promite confidențialitate reală. Pe iPhone, aplicația Google oferă deja un buton dedicat pentru căutare...
#tehnologie, #Google, #Gmail , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0844 RON

-0.0004

1 USD = 4.3591 RON

-0.0093
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  2. Cum își omoară utilizatorii bateria telefonului fără să-și dea seama. Cele mai frecvente greșeli la smartphone-uri
  3. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  4. China acoperă deșertul cu panouri solare și descoperă efecte ecologice surprinzător de benefice. Cum ajută solul
  5. Cum e să trăiești în cele mai inteligente orașe din lume: ”Nu mai am nevoie de chei, carduri sau portofel”
  6. Americanii au prezentat avionul de luptă fără pilot care decolează vertical, fara pistă, și poate zbura fără GPS
  7. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul lui ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  8. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  9. Val imens de furturi de telefoane într-o țară vizitată în mod activ de români. Guvernul cere companiilor să blocheze definitiv dispozitivele furate
  10. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa