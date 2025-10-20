Google schimbă regulile jocului în securitatea Android. Ce funcție introduce compania pentru prevenirea escrocheriilor online și recuperarea conturilor

Google schimbă regulile jocului în securitatea Android. Ce funcție introduce compania pentru prevenirea escrocheriilor online și recuperarea conturilor
FOTO Unsplash

După ce a introdus funcții antifurt pentru telefoanele Pixel, Google extinde acum „arsenalul” de securitate la tot ecosistemul Android. Noua serie de instrumente vizează protejarea conturilor compromise, prevenirea escrocheriilor online și oferirea unor modalități mai simple de recuperare a accesului în cazul unui atac cibernetic sau al pierderii telefonului.

Gigantul american spune că scopul este acela de a-i ajuta pe utilizatori „să evite complet escrocheriile”, mai ales într-o perioadă în care conținutul fals generat de AI devine tot mai convingător și mai greu de detectat. În plus, Google încearcă să rezolve una dintre cele mai mari anxietăți digitale, adică pierderea definitivă a accesului la contul personal.

Te autentifici cu numărul de telefon, nu cu parola

Cea mai interesantă noutate este opțiunea de autentificare cu numărul de telefon. Practic, dacă ți-ai pierdut sau ți s-a furat telefonul, te poți conecta pe un alt dispozitiv Android introducând numărul asociat contului Google și parola de ecran (lockscreen) folosită anterior, fără să mai ai nevoie de parola clasică a contului.

Această metodă simplifică procesul de recuperare și va fi complet integrată cu Find My Device (Find Hub), permițând localizarea rapidă a dispozitivului pierdut sau furat. Funcția este deja în curs de lansare și va ajunge treptat la toți utilizatorii Android.

O altă noutate majoră se numește Recovery Contacts. Google va permite adăugarea unor persoane de încredere, prieteni sau membri ai familiei, care pot ajuta la recuperarea contului în situații de urgență, cum ar fi uitarea parolei, pierderea cheilor de acces sau compromiterea contului.

