După ani de plângeri din partea utilizatorilor, Google introduce o opțiune care permite ascunderea reclamelor din rezultatele de căutare. Noua funcție reorganizează complet modul în care apare publicitatea, aducând o gură de aer curat celor care s-au săturat să caute printre bannere și linkuri sponsorizate.

Începând cu acest update, anunțurile vor fi grupate într-o secțiune distinctă numită „Sponsored results”, clar etichetată cu un marcaj mai vizibil, care rămâne fix pe ecran chiar și atunci când derulezi pagina. Sub ea apare noul buton „Hide sponsored results”, care permite comprimarea sau ascunderea completă a reclamelor, pentru a afișa doar rezultatele organice, scrie Connect.

Reclamele nu dispar, dar devin mai ușor de ignorat

Google explică schimbarea ca pe un pas spre transparență și control sporit pentru utilizatori. Compania recunoaște că diferențierea între conținut sponsorizat și organic a devenit tot mai dificilă, iar paginile de rezultate se transformaseră într-un „teren minat” de reclame.

Cu toate acestea, publicitatea nu dispare, iar advertiserii vor continua să plătească pentru vizibilitate, însă utilizatorii pot decide acum dacă vor sau nu să o vadă. Feedback-ul colectat prin această nouă funcție va fi folosit pentru a ajusta algoritmii de relevanță și pentru a face reclamele mai utile, nu doar mai numeroase.

Funcția este lansată treptat pe desktop și mobil, la nivel global, și se aplică inclusiv pentru anunțurile de tip Shopping („Sponsored products”). Fiecare grupare va conține maximum patru reclame text, iar butonul de ascundere va fi prezent imediat sub ele.

...citeste mai departe despre "Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click" pe Ziare.com

Ads