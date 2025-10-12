Pixel 10 Pro se zgârie din vina Google: accesoriul Pixelsnap Ring Stand provoacă probleme neașteptate

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 20:01
Pixel 10 Pro se zgârie din vina Google: accesoriul Pixelsnap Ring Stand provoacă probleme neașteptate
FOTO Unsplash

Pixelsnap Ring Stand, suportul magnetic gândit să fixeze telefonul pe birou sau în mașină și să asigure încărcarea wireless, are o problemă pe care Google nu a anticipat-o: spatele din sticlă al telefonului se zgârie.

La prima vedere, sistemul pare impecabil. Magneți puternici, aliniere perfectă pentru încărcare și o stabilitate care îți dă impresia că telefonul este lipit cu adeziv. Doar că baza cauciucată a accesoriului reține particule fine de praf și nisip, iar presiunea generată de atracția magnetică le transformă în adevărate lame de șlefuit pentru sticla fragilă a telefonului.

Primele zgârieturi apar în doar câteva zile

Potrivit utilizatorilor care au semnalat problema, primele semne apar chiar în primele 72 de ore de folosire. Explicația e simplă: forța concentrată de prindere presează murdăria într-un punct mic, suficient cât să lase urme vizibile pe carcasă. Nu e vorba de o utilizare greșită, ci mai degrabă de o eroare de proiectare în care finisajele alese nu au fost gândite să reziste în aceste condiții.

Pixelsnap își face treaba atunci când vine vorba de stabilitate, telefonul nu cade și nu alunecă. Însă pentru cei care își doresc ca Pixel 10 Pro să rămână impecabil, singura soluție reală este folosirea unei carcase de protecție.

#tehnologie, #Google, #smartphone , #Stiri Internet

