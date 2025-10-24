Google oferă, în sfârșit, un „mod incognito adevărat” pe Android. Totul fără urmă în istoric

Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 15:27
69 citiri
Google oferă, în sfârșit, un „mod incognito adevărat” pe Android. Totul fără urmă în istoric
FOTO Pexels

Gigantul tech aduce un nou mod incognito în aplicația Google pentru Android, care promite confidențialitate reală. Pe iPhone, aplicația Google oferă deja un buton dedicat pentru căutare incognito, însă pe Android lipsea compleă, iar asta se schimbă acum.

În cea mai recentă versiune beta a aplicației, identificată de Android Authority, apare un nou comutator numit „Căutare istoric dezactivată”, plasat chiar deasupra tastaturii, exact ca în varianta de iOS.

Activarea acestuia deschide o filă personalizată Chrome în modul incognito (CCT), unde activitatea și istoricul căutărilor nu sunt salvate. În plus, dacă utilizatorul alege să deschidă un link în browser, acesta va fi redirecționat automat tot în modul incognito, menținând același nivel de confidențialitate.

Interfața este ușor diferită față de cea de pe iPhone, sliderul apare în partea dreaptă și poartă un nume diferit, dar funcționalitatea este identică. Deocamdată, funcția nu este activă pentru public, însă fiind deja prezentă în codul versiunii Google v16.42.61.sa.arm64 beta, este doar o chestiune de timp până când va fi lansată oficial.

...citeste mai departe despre "Google oferă, în sfârșit, un „mod incognito adevărat” pe Android. Totul fără urmă în istoric" pe Ziare.com

Google ascultă utilizatorii: aceste telefoane cu Android vor permite, în sfârșit, reordonarea butoanelor de navigație
Google ascultă utilizatorii: aceste telefoane cu Android vor permite, în sfârșit, reordonarea butoanelor de navigație
După ani de cereri din partea comunității, Google aduce o schimbare mică pentru Pixel, dar extrem de așteptată în Android: posibilitatea de a modifica ordinea celor trei butoane clasice din...
Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie
Google taie suportul pentru Android Auto pe telefoanele mai vechi. Ce modele sunt afectate din octombrie
Dacă ai un telefon cu o versiune mai veche de Android, e posibil ca Android Auto să nu mai funcționeze în mașina ta începând din această lună. Google a actualizat cerințele minime de...
#tehnologie, #Google, #Android , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0835 RON

0.0012

1 USD = 4.3789 RON

-0.0037
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  2. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  3. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  4. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  5. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există
  6. Filmele SF capăta viața mai repede decât ne-am imaginat. China își trimite „câinii-roboți” pe străzi VIDEO
  7. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  8. Românul care conducea Microsoft a plecat din companie. Va conduce acum operațiunile unei companii în 30 de țări
  9. Avertisment pentru evazioniști. Ofensiva pregătită de ANAF, cu ajutorul inteligenței artificiale
  10. Update de groază pentru șoferi. Un simplu patch software a oprit motorul în mers la mii de mașini