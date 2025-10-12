Google Messages te avertizează înainte să vezi poze și videoclipuri indecente. Noua funcție care îți protejează intimitatea

Marti, 07 Octombrie 2025, ora 19:01
FOTO Unsplash

Aplicația de mesagerie de la Google primește o actualizare importantă care îți poate scuti câteva momente extrem de neplăcute. Noua versiune a serviciului Play Services (v25.39) aduce o funcție capabilă să detecteze nuditatea în videoclipuri și să te avertizeze înainte să le vizionezi.

Sistemul funcționează direct pe telefon, fără să trimită fișierele pe servere externe, ceea ce înseamnă că datele și intimitatea utilizatorilor rămân protejate. Odată ce un clip este recunoscut ca având conținut nud, acesta va apărea blurat, iar utilizatorul poate alege dacă îl deschide sau îl șterge.

Cum funcționează noul „Sensitive Content Warning”

Până acum, funcția de avertizare era disponibilă doar pentru imagini, însă extinderea către videoclipuri marchează un pas important în efortul Google de a combate conținutul indecent transmis prin mesaje. Implementarea se va face treptat, astfel încât nu toți utilizatorii vor primi acces imediat.

Funcția trebuie activată manual din meniul Settings - Protection and safety - Manage sensitive content warnings, iar pentru moment, GIF-urile nu sunt analizate de sistem.

