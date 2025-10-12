Google Maps adaugă un nou buton important. Va face totul mai ușor pentru utilizatori

Google Maps adaugă un nou buton important. Va face totul mai ușor pentru utilizatori
FOTO Artlist

Google lucrează la o actualizare importantă pentru aplicația Maps, care va face mult mai ușoară trecerea între modul Street View și vizualizarea Satelit. Noua funcție, denumită „Aerial”, apare deja în codul aplicației și va oferi utilizatorilor posibilitatea de a comuta instant între cele două moduri, păstrând în același timp orientarea exactă din momentul vizualizării.

Concret, atunci când explorezi o locație în Street View, butonul Aerial îți va permite să treci rapid la harta satelit, cu o perspectivă de sus în jos asupra zonei în care te afli. Iar dacă vrei să revii la nivelul străzii, un simplu tap te aduce înapoi exact în același punct și cu aceeași direcție a camerei.

O funcție mică, dar extrem de utilă

De multe ori, utilizatorii folosesc Street View pentru a confirma locația exactă a unei adrese, un magazin, o clădire fără număr vizibil sau o stradă secundară greu de identificat. Acum, trecerea între harta 2D/3D și imaginea panoramică va fi aproape instantanee.

Funcția va necesita însă o conexiune la internet stabilă, întrucât tranziția rapidă dintre moduri presupune descărcarea unor imagini noi de la serverele Google. Avantajul este că aplicația va memora direcția privirii din modul Street View, ceea ce va face navigarea mai fluidă și mai naturală.

Deocamdată, butonul Aerial nu este activ în versiunea publică a Google Maps, dar prezența sa în codul aplicației sugerează că lansarea ar putea avea loc foarte curând, posibil printr-un update gradual.

Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
Google transformă aplicația Maps într-un adevărat asistent personal de călătorie. Odată cu lansarea funcției Ask Maps, utilizatorii pot pune întrebări direct în aplicație: de la „unde...
Waze introduce raportarea prin conversație: Anunți accidente, radare sau pericole doar vorbind cu aplicația
Waze doar ce a introdus functia Conversational Reporting care îți permite să semnalezi incidentele fără să atingi ecranul, ci doar prin comenzi vocale interpretate de Gemini AI, asistentul...
