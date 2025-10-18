Google Maps va afișa timpul până acasă chiar și fără să setezi o rută. Cum funcționează noua funcție

Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 18:30
223 citiri
Google Maps va afișa timpul până acasă chiar și fără să setezi o rută. Cum funcționează noua funcție
FOTO Unsplash

Google adaugă o funcție practică în aplicația Maps: vei putea vedea timpul estimat până acasă chiar și fără să introduci manual destinația. Noua funcție afișează permanent, sub bara de căutare, un cartonaș „Home” cu durata estimată a călătoriei, actualizată în timp real în funcție de trafic și mijlocul de transport preferat.

Practic, aplicația va calcula automat cât ți-ar lua să ajungi acasă din locul unde te afli, fără să mai pornești o sesiune de navigație. Este o îmbunătățire gândită pentru utilizatorii care obișnuiau să verifice Google Maps doar pentru a vedea „cât mai durează până ajung acasă”, fără intenția de a începe efectiv drumul.

De exemplu, dacă lucrezi peste program și vrei să știi cât va dura drumul din cauza traficului de seară, informația va fi acum disponibilă instantaneu. Estimarea este colorată în funcție de condițiile de trafic: portocaliu pentru trafic aglomerat și roșu pentru congestionare severă.

Funcția face parte dintr-un val mai amplu de actualizări aduse aplicației în 2025, care includ și afișarea orei estimative de sosire în planificatorul de rute, chiar dacă navigația nu a fost pornită.

Motivația din spatele noutății este simplă. Google știe că majoritatea utilizatorilor își cunosc drumul spre casă și nu au nevoie de instrucțiuni pas cu pas, ci doar de o estimare realistă a timpului.

...citeste mai departe despre "Google Maps va afișa timpul până acasă chiar și fără să setezi o rută. Cum funcționează noua funcție" pe Ziare.com

Românii, campionii Europei la informare prin rețele sociale. YouTube și TikTok au înlocuit televiziunile tradiționale
Românii, campionii Europei la informare prin rețele sociale. YouTube și TikTok au înlocuit televiziunile tradiționale
România ocupă primul loc în Europa la folosirea rețelelor de socializare ca sursă principală de informare, potrivit unui nou studiu realizat în 2025 de Aura Print. Aproape jumătate dintre...
Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
Pe măsură ce zvonurile despre noul Samsung Galaxy S26 Ultra se înmulțesc, interesul fanilor Android a ajuns la cote maxime. Considerat deja cel mai așteptat flagship al anului 2026, telefonul...
#tehnologie, #Google Maps, #waze , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0889 RON

0.0005

1 USD = 4.3489 RON

-0.0153
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  2. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  6. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele