Google Maps primește o actualizare importantă. Ce aduce nou această funcție

Google a lansat o nouă funcționalitate odată cu cea mai recentă versiune beta a Android 16. Notificările Live Updates își fac debutul pe Google Maps, oferind utilizatorilor actualizări în timp real direct pe ecranul principal al telefonului. Acest sistem promite o experiență mai fluidă și rapidă, asemănătoare cu Dynamic Island de pe iPhone.

Cum funcționează notificările Live Updates?

Utilizatorii care rulează Android 16 Beta 2.1 vor observa o schimbare importantă atunci când folosesc Google Maps pentru navigație. Dacă părăsesc aplicația și revin la ecranul principal, direcțiile de navigare vor fi afișate într-o notificare de tip „pastilă” în partea de sus a ecranului.

Dacă utilizatorul apasă pe această pastilă, notificarea se extinde într-o fereastră flotantă, oferind mai multe detalii despre traseu, fără a fi nevoie să revină în aplicație. Această notificare rămâne vizibilă pentru câteva secunde și poate fi folosită chiar și în timp ce rulează alte aplicații.

Funcționalitatea poate fi activată din setările Google Maps, prin noua opțiune "Show Live Info", care permite gestionarea notificărilor Live Updates. Totuși, pentru ca această caracteristică să funcționeze, utilizatorii trebuie să dezactiveze opțiunea Picture-in-Picture din setările aplicației.

Samsung și Now Bar: o integrare viitoare?

Pe telefoanele Samsung Galaxy care rulează One UI 7.0, există deja o funcție similară, cunoscută sub numele de Now Bar. Modele precum Galaxy A55 și Galaxy S25 permit deja afișarea unor notificări dinamice, însă sistemul diferă de cel implementat de Google.

Se speculează că Samsung va integra notificările Live Updates în Now Bar odată cu lansarea One UI 8.0. Aceasta ar permite utilizatorilor Galaxy să acceseze rapid informațiile fără a debloca telefonul.

