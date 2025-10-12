Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps

Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 16:14
164 citiri
Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
FOTO Unsplash

Google transformă aplicația Maps într-un adevărat asistent personal de călătorie. Odată cu lansarea funcției Ask Maps, utilizatorii pot pune întrebări direct în aplicație: de la „unde mănânc cel mai bine în apropiere?” până la „care e cel mai rapid drum spre telecabină?”, iar răspunsurile vin instant prin intermediul inteligenței artificiale Gemini.

Cum funcționează Ask Maps

Butonul Ask Maps apare chiar sub bara de căutare și deschide o fereastră interactivă similară cu interfața chatbotului Gemini. Utilizatorii pot tasta sau vorbi direct cu AI-ul, care oferă sugestii personalizate pentru locuri de vizitat, trafic, restaurante sau activități locale.

Printre exemplele de întrebări sugerate de aplicație se numără restaurante care servesc cocktailuri și gustări sau lucruri interesante de făcut în acest weekend în zona mea.

Dacă te afli, de exemplu, într-o zonă montană și întrebi „unde e cea mai apropiată telecabină?”, AI-ul îți va genera automat ruta completă spre destinație, integrându-se perfect în sistemul de navigare Maps.

Funcția aduce chatbotul Gemini direct în Maps, adaptându-l contextului tău, fie că explorezi un oraș nou sau cauți atracții în apropiere. Totuși, Google avertizează că, fiind un model AI, răspunsurile pot varia și uneori pot devia de la intenția exactă a utilizatorului, mai ales în cazul întrebărilor ambigue.

Ask Maps face parte dintr-un val mai amplu de actualizări prin care Google vrea să transforme experiența de orientare într-una complet asistată de inteligență artificială.

...citeste mai departe despre "Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps" pe Ziare.com

Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
OpenAI a scris din nou istorie. De data aceasta nu cu ChatGPT, ci cu Sora, aplicația care transformă textul în videoclipuri generate complet de inteligență artificială. Lansată recent, Sora...
Războiul cibernetic intră în era AI: hackerii ruși folosesc inteligența artificială pentru atacuri tot mai greu de oprit
Războiul cibernetic intră în era AI: hackerii ruși folosesc inteligența artificială pentru atacuri tot mai greu de oprit
Ucraina se confruntă cu o nouă formă de război digital, în care algoritmii devin arme. Potrivit unui raport publicat de Serviciul de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția...
#tehnologie, #Google Maps, #inteligenta artificiala , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy
  9. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
  10. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile