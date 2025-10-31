Google Maps se transformă printr-un mod special care „taie” din ecran ca să salveze bateria. Cum va funcționa

În curând, Google Maps ar putea arăta complet diferit atunci când navighezi cu bateria pe roșu. Google testează o funcție experimentală menită să prelungească autonomia telefoanelor în timpul drumurilor lungi, un mod de economisire a energiei care simplifică aplicația până la esențial.

În locul hărții colorate și al interfeței detaliate, noul mod afișează doar indicațiile esențiale, transformând ecranul într-o variantă monocromă, minimalistă, cu text redus și grafice aproape inexistente. Practic, telefonul intră într-un „mod de supraviețuire” vizual, în care vezi doar ce contează pentru a ajunge la destinație.

Navigare în alb-negru, activată printr-un gest neașteptat

Potrivit Android Authority, funcția denumită „Power Saving Mode” a fost descoperită în versiunea beta 25.44.03.824313610 a aplicației pentru Android. Activarea sa nu se face din setările aplicației, ci printr-un gest surprinzător: apasarea butonului fizic de pornire al telefonului în timpul navigării. Imediat, ecranul se simplifică radical, iar în colț apare mesajul „New! Power saving mode”.

Deocamdată, există și câteva limitări: funcția pare să funcționeze doar în mod portret, iar informațiile oferite pentru transportul public sunt reduse la minimum, uneori lipsind chiar și numele străzilor sau numerele de autobuz. Totuși, instrucțiunile vocale rămân active, compensând absența detaliilor vizuale.

Google nu a oferit încă un termen de lansare oficial, însă testele sugerează că gigantul lucrează intens la optimizarea acestei opțiuni.

