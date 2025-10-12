Google Maps vrea să îți spună unde sunt gropile din asfalt. Un nou brevet arată cum mașinile ar putea raporta singure calitatea drumului

Unul dintre cele mai mari avantaje ale aplicațiilor de navigație este că transformă fiecare drum într-o experiență previzibilă. Waze, de exemplu, le arată șoferilor obstacolele din față prin raportările comunității. Google merge însă mai departe: vrea ca mașinile să raporteze automat gropile, denivelările și crăpăturile din asfalt.

Compania a depus un brevet intitulat „sisteme și metode pentru monitorizarea și raportarea calității drumurilor”, care descrie cum vehiculele ar putea fi dotate cu senzori capabili să identifice problemele de pe carosabil. Datele ar fi trimise apoi către un server central, care ar genera un „scor de calitate a drumului”.

De asemenea, aplicația ar putea să recomande și trasee fără gropi, în funcție de timpul șoferilor.

Cum ar funcționa detectarea automată a gropilor

În document, Google propune mai multe variante, cea mai fezabilă fiind instalarea unor senzori pe suspensiile mașinii. Aceștia ar înregistra vibrațiile verticale și ar transmite informațiile către unitatea centrală a vehiculului, apoi către serverele Google.

Rezultatul ar putea fi folosit în mai multe moduri:

- avertismente în timp real în Google Maps sau Waze, fără ca șoferul să facă vreo raportare manuală;

- afișarea doar a problemelor semnificative, cum ar fi gropile adânci;

- generarea unor rute alternative care să evite drumurile cu asfalt deteriorat.

Tehnologia ar putea avea aplicații și în condusul autonom sau în transportul pe bicicletă, unde calitatea drumului contează enorm. Deocamdată, proiectul este doar la nivel de brevet și nu există garanții că va fi implementat. Google și alte companii își securizează adesea ideile pentru a bloca rivalii, fără a le transforma neapărat în produse comerciale.

