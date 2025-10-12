Șoferii din Laois, Irlanda, au primit amenzi pentru viteză, deși susțin că respectau limitele afișate pe Google Maps și pe sistemele integrate din mașinile lor.

În februarie 2025, limitele de viteză pe numeroase drumuri locale au fost reduse de la 80 km/h la 60 km/h, în cadrul unui program național de siguranță rutieră. Doar că schimbările nu au fost actualizate în aplicațiile de navigație. Rezultatul? Șoferii au condus liniștiți cu 75–78 km/h, convinși că sunt în regulă, pentru ca apoi să fie surprinși de radare și amendați.

Consilierul local Aisling Moran a ridicat problema în ședința districtului Portarlington–Graiguecullen: „Șoferii erau convinși că limita este încă de 80 km/h, pentru că asta arătau Google Maps și ecranele din bord. Mulți au fost șocați când au primit amenzile.”

Chiar și mașina consilierului, un model nou, afișa în bord vechea limită de 80 km/h.

Ce fac autoritățile

Inginerul executiv Tom Drennan a confirmat că situația va fi analizată împreună cu Oficiul de Management Rutier. Autoritățile promit verificări și montarea de noi indicatoare, acolo unde semnalizarea lipsește sau este insuficientă.

Până atunci însă, șoferii sunt sfătuiți să ignore aplicațiile și să respecte semnele rutiere fizice, singurele recunoscute oficial.

...citeste mai departe despre "Cum au primit șoferii amenzi din cauza navigației Google Maps. Primăria s-a implicat și le ia apărarea" pe Ziare.com

