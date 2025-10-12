Google schimbă regulile jocului pe Android: dezvoltatorii, obligați să-și schimbe sistemul de lucru

Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:43
Google schimbă regulile jocului pe Android: dezvoltatorii, obligați să-și schimbe sistemul de lucru
FOTO Unsplash

Gigantul american pregătește un set de cerințe mai dure pentru toți dezvoltatorii Android. Printre acestea se numără validarea identității prin trimiterea unui act oficial și a unor date personale suplimentare, dar și declararea cheilor de semnare ale aplicațiilor direct către Google.

Oficial, compania spune că aceste măsuri sporesc siguranța și nu afectează libertatea dezvoltatorilor, care pot distribui aplicații prin sideloading sau prin magazine alternative. În realitate însă, comunitatea open-source vede în aceste reguli o lovitură directă pentru proiectele independente.

F-Droid: „Va fi sfârșitul magazinelor alternative”

Platforma F-Droid, cunoscută de peste 15 ani ca sursă sigură pentru aplicații gratuite și open-source fără reclame și trackere, avertizează că noile reguli ar putea însemna închiderea sa.

Dezvoltatorii care contribuie voluntar la aplicațiile de pe F-Droid ar fi obligați să se înregistreze la Google și să predea datele sensibile ale proiectelor lor, lucru imposibil pentru un ecosistem descentralizat. „Decretul de înregistrare a dezvoltatorilor va pune capăt proiectului F-Droid și altor surse de aplicații gratuite/open-source așa cum le cunoaștem astăzi”, au transmis administratorii platformei.

#tehnologie, #Google, #Android , #Stiri Internet

