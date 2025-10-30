Războiul pe libertatea Android. F-Droid acuză Google că „ucide” instalarea aplicațiilor din surse externe

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 23:59
174 citiri
Războiul pe libertatea Android. F-Droid acuză Google că „ucide” instalarea aplicațiilor din surse externe
FOTO Unsplash

Discuțiile despre libertatea Android revin în prim-plan, după ce F-Droid, unul dintre cele mai populare magazine alternative de aplicații, acuză Google că ar pregăti, în secret, sfârșitul sideloading-ului, metoda prin care utilizatorii pot instala aplicații din surse externe, fără a depinde de Play Store.

Google susține că nu intenționează să interzică instalarea aplicațiilor din afara magazinului său, dar noile reguli privind verificarea dezvoltatorilor sunt văzute de comunitate drept o mișcare care limitează libertatea platformei. F-Droid a numit declarațiile oficiale ale companiei „clare, concise și false”.

Libertate doar pe hârtie

Într-o postare intitulată „Despre ce vorbim când vorbim despre sideloading”, F-Droid avertizează că, deși Google afirmă că opțiunea de sideloading va rămâne disponibilă, în realitate procesul va fi controlat strict prin cerințe birocratice.

Noile reguli impun ca toți dezvoltatorii să-și verifice identitatea cu documente guvernamentale și să conecteze aplicațiile la conturi oficiale înregistrate, ceea ce, potrivit F-Droid, „pune magazinele independente sub controlul Google”.

„Dacă Google nu aprobă o aplicație, aceasta nu va mai fi disponibilă pentru instalare externă, exact ceea ce Android a promis că nu va face niciodată”, subliniază platforma.

F-Droid mai atrage atenția că restricțiile vor fi impuse tuturor dispozitivelor Android certificate, indiferent dacă folosesc sau nu Play Store, limitând astfel una dintre principalele trăsături care au făcut platforma populară, adică deschiderea completă către software terț.

În replică, Google argumentează că noile verificări sunt măsuri de siguranță, menite să protejeze utilizatorii de aplicații.

