Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web

Marti, 14 Octombrie 2025, ora 18:01
161 citiri
Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web
Google FOTO Pixabay

Google pregătește una dintre cele mai utile funcții bazate pe inteligență artificială din ecosistemul său. Gemini va fi integrat direct în browserul Chrome, oferind posibilitatea de a rezuma automat orice pagină web fără a mai deschide aplicații sau tab-uri suplimentare.

Noua funcție, numită “Summarize Page”, le va permite utilizatorilor abonați la planul Gemini AI Pro să obțină instant un rezumat al conținutului aflat pe ecran. Tot ce trebuie făcut este o simplă acțiune: ținerea apăsată a butonului de power, urmată de selectarea opțiunii „Summarize Page”. În câteva secunde, Gemini va genera o versiune condensată a textului vizibil. Există totuși o limitare: rezumatul include doar informațiile aflate pe ecran, nu și cele care necesită derulare.

Teste limitate, dar potențial uriaș

Funcția se află momentan în stadiu de testare, fiind disponibilă doar pentru un grup restrâns de utilizatori incluși în programul feature flag al Google. Este compatibilă atât cu Android, cât și cu iOS, și funcționează pe majoritatea site-urilor vizitate. Un detaliu interesant: după generarea rezumatului, interogarea este salvată automat în aplicația Gemini, astfel încât utilizatorii pot reveni ulterior pentru a continua discuția sau a aprofunda subiectul.

Până acum, cei care voiau un rezumat trebuiau să copieze manual linkul în aplicația Gemini, un proces pe care noul sistem îl elimină complet.

...citeste mai departe despre "Chrome devine mai „deștept” ca oricând. Google integrează Gemini direct în browser pentru a-ți rezuma paginile web" pe Ziare.com

Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
Inteligența artificială gratuită pentru studenții din România. Cum se poate obține acces la Google AI Pro timp de un an
Google aduce o veste excelentă pentru studenții români: lansează un program prin care oferă acces gratuit timp de un an la planul Google AI Pro, pachetul care include cele mai avansate...
Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
Utilizatorii Google așteptau asta de mult timp. Acum poți ascunde reclamele din căutări cu un singur click
După ani de plângeri din partea utilizatorilor, Google introduce o opțiune care permite ascunderea reclamelor din rezultatele de căutare. Noua funcție reorganizează complet modul în care...
#tehnologie, #Google, #Chrome , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  2. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  3. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  6. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  7. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  8. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Cele mai noi produse HUAWEI disponibile in România: Ultimate 2, MatePad 12X, FreeBuds 7i