Google îți poate scotoci acum prin PC. Noua bară de căutare care vede tot, de la internet la fișierele locale

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 18:04
278 citiri
Google îți poate scotoci acum prin PC. Noua bară de căutare care vede tot, de la internet la fișierele locale
FOTO Artlist

Google testează o bară de căutare inteligentă care nu doar că îți arată rezultatele clasice de pe internet, ci poate găsi și documentele ascunse prin calculatorul tău.

Tot ce trebuie să faci este să apeși combinația Alt + Space, iar bara de căutare apare instant pe ecran. De acolo, poți scrie orice: fie că vrei să găsești un fișier Word rătăcit prin foldere, fie o informație de pe Google. În plus, bara integrează și Google Drive, așa că vei vedea într-un singur loc documentele din cloud și cele de pe PC.

Nu lipsește nici Google Lens, care permite căutări pe bază de imagini și chiar traduceri în timp real ale textelor afișate pe ecran. Suplimentar, AI-ul din spatele motorului de căutare poate purta conversații cu tine, oferind explicații detaliate sau informații suplimentare despre subiectele care te interesează.

Deocamdată, noul instrument este accesibil doar membrilor Search Labs, platforma unde Google testează cele mai noi tehnologii înainte de lansarea oficială.

...citeste mai departe despre "Google îți poate scotoci acum prin PC. Noua bară de căutare care vede tot, de la internet la fișierele locale" pe Ziare.com

Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
California lovește din nou giganții tech. O lege recent adoptată obligă browserele precum Chrome, Safari sau Firefox să limiteze drastic modul în care site-urile și terții pot colecta...
Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
Asistentul inteligent Gemini al Google este în centrul unui scandal de securitate după ce cercetătorii au descoperit o metodă prin care modelul poate fi manipulat fără ca utilizatorul să...
#tehnologie, #Google, #Internet , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă