Funcția de editare conversațională, până acum exclusivă telefoanelor Pixel 10, se extinde și pe restul dispozitivelor Android. Cu ajutorul tehnologiilor Gemini, aplicația Google Photos îți permite să editezi imaginile prin comenzi scrise sau rostite, fără să mai pierzi timp printre butoane și reglaje complicate.

Astfel, poți cere schimbarea fundalului, combinarea mai multor imagini sau chiar adăugarea de obiecte noi în fotografie. Sistemul a fost optimizat să mențină consistența vizuală și să păstreze trăsăturile fețelor, astfel încât rezultatul să fie cât mai natural. Fiecare imagine modificată primește marcaje vizibile și invizibile (SynthID), care confirmă faptul că a fost generată cu AI.

Cum funcționează noul editor și ce mai aduce actualizarea

Noua opțiune apare prin butonul „Help me edit”. Spui simplu „îmbunătățește-o” și AI-ul aplică automat corecții de lumină, culoare sau contrast. Pentru mai multă creativitate, poți încerca transformări distractive: mutarea obiectelor prin încercuire, ștergerea unei persoane din cadru sau generarea de versiuni alternative ale aceleiași poze.

Alături de editor, Google introduce și funcția „Ask Photos”. În loc să cauți manual în galerie, îi spui direct AI-ului ce vrei: de la simple „plajă” sau „munte”, până la interogări complexe precum „fotografiile pe care le-am făcut la Barcelona când am mâncat paella”. Gemini rafinează rezultatele și îți afișează cele mai relevante imagini.

...citeste mai departe despre "Google Photos primește editare conversațională: modifici pozele doar vorbind cu AI-ul. Cum funcționează" pe Ziare.com

Ads