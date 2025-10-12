Pentru prima dată după multă vreme, lobby-ul companiilor americane de tehnologie nu a reușit să înduplece Bruxelles-ul. Uniunea Europeană a decis ca noile reguli FiDA (Financial Data Access Regulation) să fie aplicate doar în favoarea băncilor, fintech-urilor și startup-urilor europene, blocând accesul Big Tech la un volum uriaș de date financiare. Decizia vine pe fondul presiunilor din partea Germaniei, care a invocat necesitatea protejării „suveranității digitale” a cetățenilor europeni.

FiDA, un regulament menit să sprijine „open finance”, urmărește să le permită utilizatorilor să-și partajeze datele bancare cu furnizori de servicii inovatori – de la aplicații de economisire la soluții de creditare rapidă. Însă excluderea giganților americani precum Google, Amazon sau Apple schimbă radical dinamica pieței, lăsând marile bănci și startup-urile europene să respire fără teama unei dominații externe.

O decizie cu ecou la Washington

Excluderea Big Tech a stârnit reacții dure din partea industriei americane. Reprezentanții companiilor susțin că regulile inițiale erau gândite pentru a oferi mai mult control utilizatorilor asupra propriilor date, nu pentru a ridica bariere comerciale. Criticii avertizează că, prin această mișcare, UE nu doar că ar putea frâna inovația, dar riscă și să tensioneze relațiile economice cu SUA. Președintele Donald Trump a amenințat deja cu tarife punitive pentru orice lege considerată discriminatorie.

Ads

Pentru bănci, însă, decizia e o victorie clară. Fără competiția Big Tech, riscul de a pierde contactul direct cu clienții se diminuează, iar avantajul revine industriei financiare europene.

...citeste mai departe despre "Europa trântește ușa în nas Big Tech: giganții americani, excluși din accesul la datele financiare prin FiDA" pe Ziare.com

Ads