Europa trântește ușa în nas Big Tech: giganții americani, excluși din accesul la datele financiare prin FiDA

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 19:01
265 citiri
Europa trântește ușa în nas Big Tech: giganții americani, excluși din accesul la datele financiare prin FiDA
Președintele SUA, Donald Trump FOTO: Hepta

Pentru prima dată după multă vreme, lobby-ul companiilor americane de tehnologie nu a reușit să înduplece Bruxelles-ul. Uniunea Europeană a decis ca noile reguli FiDA (Financial Data Access Regulation) să fie aplicate doar în favoarea băncilor, fintech-urilor și startup-urilor europene, blocând accesul Big Tech la un volum uriaș de date financiare. Decizia vine pe fondul presiunilor din partea Germaniei, care a invocat necesitatea protejării „suveranității digitale” a cetățenilor europeni.

FiDA, un regulament menit să sprijine „open finance”, urmărește să le permită utilizatorilor să-și partajeze datele bancare cu furnizori de servicii inovatori – de la aplicații de economisire la soluții de creditare rapidă. Însă excluderea giganților americani precum Google, Amazon sau Apple schimbă radical dinamica pieței, lăsând marile bănci și startup-urile europene să respire fără teama unei dominații externe.

O decizie cu ecou la Washington

Excluderea Big Tech a stârnit reacții dure din partea industriei americane. Reprezentanții companiilor susțin că regulile inițiale erau gândite pentru a oferi mai mult control utilizatorilor asupra propriilor date, nu pentru a ridica bariere comerciale. Criticii avertizează că, prin această mișcare, UE nu doar că ar putea frâna inovația, dar riscă și să tensioneze relațiile economice cu SUA. Președintele Donald Trump a amenințat deja cu tarife punitive pentru orice lege considerată discriminatorie.

Pentru bănci, însă, decizia e o victorie clară. Fără competiția Big Tech, riscul de a pierde contactul direct cu clienții se diminuează, iar avantajul revine industriei financiare europene.

...citeste mai departe despre "Europa trântește ușa în nas Big Tech: giganții americani, excluși din accesul la datele financiare prin FiDA" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrală Europeană (BCE) trage un semnal de alarmă. În era digitală, o criză bancară nu mai are nevoie de săptămâni pentru a izbucni, ci în unele cazuri ajunge un trend viral pe...
#tehnologie, #Europa, #America , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă