Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 19:01
247 citiri
Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
FOTO Unsplash

Asistentul inteligent Gemini al Google este în centrul unui scandal de securitate după ce cercetătorii au descoperit o metodă prin care modelul poate fi manipulat fără ca utilizatorul să observe.

Problema, catalogată drept una „serioasă”, permite inserarea de comenzi invizibile în text, o formă de atac numită prompt injection, însă Google susține că nu o va corecta, considerând-o o problemă de „inginerie socială”, nu un defect tehnic.

Descoperirea aparține lui Viktor Markopoulos, specialist în securitate la FireTail, care a identificat o metodă numită „ASCII smuggling”. Prin această tehnică, atacatorii pot ascunde caractere speciale în emailuri, documente sau invitații aparent inofensive. Aceste caractere nu sunt vizibile pentru utilizator, dar sunt interpretate de AI ca instrucțiuni ascunse, ceea ce poate duce la modificarea comportamentului modelului, de exemplu, schimbarea detaliilor unei întâlniri sau generarea de informații false, conform Connect.

Google rămâne pasiv, deși rivalii au remediat problema

Potrivit testelor independente, alte modele AI de top, precum ChatGPT, Claude sau Microsoft Copilot, au reușit deja să blocheze aceste atacuri, în timp ce Gemini, Grok (dezvoltat de Elon Musk) și DeepSeek din China încă sunt vulnerabile.

Atacul face parte dintr-o categorie mai largă numită „Ghost Prompt”, comenzi invizibile ascunse în cod HTML sau CSS, de exemplu text alb pe fundal alb sau fonturi setate la dimensiunea 0. Spre deosebire de atacurile cibernetice tradiționale, aceste instrucțiuni nu conțin linkuri sau fișiere malițioase, fiind aproape imposibil de detectat de către utilizatorii obișnuiți.

Deocamdată, Google insistă că problema nu ține de securitatea infrastructurii, ci de modul în care sunt interpretate inputurile primite, motiv pentru care nu va aplica o „corecție” directă.

...citeste mai departe despre "Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină" pe Ziare.com

Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
Google le cere utilizatorilor să testeze inteligența artificială, iar pentru asta promite bani serioși pentru cei care o pun la încercare. Gigantul american a lansat un nou program global,...
Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google lansează Gemini 2.5: primul AI capabil să navigheze pe internet ca un om real
Google duce interacțiunea cu inteligența artificială la un nou nivel. Noul model Gemini 2.5 Pro Computer Use, dezvoltat de filiala DeepMind, poate naviga pe web, derula pagini, apăsa butoane,...
#tehnologie, #Google, #inteligenta artificiala , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă