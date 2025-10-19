Samsung Galaxy S26 Ultra va fi mai subțire, chiar dacă bateria rămâne aceeași. Cum e posibil?

Vineri, 04 Iulie 2025, ora 05:07
331 citiri
FOTO Unsplash

Samsung Galaxy S26 Ultra nu va beneficia de o capacitate mai mare a bateriei comparativ cu modelul anterior, însă telefonul va deveni vizibil mai subțire. Cum? Producătorul sud-coreean a decis să implementeze o tehnologie revoluționară, care permite o densitate mai mare a energiei în interiorul acumulatorului.

Concret, Samsung păstrează capacitatea bateriei la 5.000 mAh, identică cu cea din Galaxy S25 Ultra, dar datorită noii tehnologii, bateria devine semnificativ mai compactă. Acest lucru le oferă inginerilor spațiu suplimentar în carcasa telefonului, ceea ce se traduce printr-un design mai elegant și o grosime redusă.

Potrivit informațiilor dezvăluite de surse credibile precum GalaxyClub și Ice Universe, aceasta nu este singura schimbare pe care o pregătește Samsung. Terminalul ar putea beneficia și de o încărcare mai rapidă decât cea de 45W prezentă pe S25 Ultra, însă detalii exacte nu sunt încă disponibile. Cu toate acestea, această actualizare este esențială dacă Samsung dorește să țină pasul cu producătorii chinezi, care oferă deja încărcare ultra-rapidă și baterii cu capacități impresionante.

Camerele foto ar putea rămâne „pe loc”

Totuși, veștile nu sunt atât de bune în privința camerei foto principale. În ciuda speculațiilor anterioare care vorbeau despre un upgrade, GalaxyClub precizează că Galaxy S26 Ultra va păstra senzorul de 200 MP prezent și pe modelul anterior. Momentan, nu este clar dacă Samsung va introduce o variantă îmbunătățită a senzorului actual, sau dacă va păstra exact aceeași componentă hardware.

Seria Samsung Galaxy S26 va fi lansată oficial abia la începutul lui 2026, iar majoritatea informațiilor detaliate vor apărea treptat până spre sfârșitul acestui an.

