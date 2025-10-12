Un incident bizar readuce în discuție riscurile ascunse ale gadgeturilor purtabile. Un Samsung Galaxy Ring, lansat acum un an, a provocat panică după ce bateria s-a umflat în timp ce utilizatorul îl purta pe deget. Situația a escaladat chiar la poarta de îmbarcare a unui avion, unde bărbatul a fost refuzat, întrucât bateriile litiu deteriorate sunt interzise la bord.

Cazul a fost relatat de creatorul de conținut Daniel (@ZONEofTECH), care a publicat imagini cu inelul deformat. Dispozitivul a început să se dilate, blocându-se pe deget și necesitând intervenția medicilor pentru a fi scos. La spital, personalul medical a folosit gheață pentru a reduce inflamația și lubrifiant pentru a elibera inelul, după ce încercările cu săpun și cremă de mâini eșuaseră și chiar agravaseră problema, scrie Connect.

Căldura, apa sărată sau o baterie defectă?

Acesta a explicat ulterior că autonomia inelului scăzuse brusc, de la o săptămână la doar o zi și jumătate, semn al unei baterii cu probleme. El a speculat că factorii declanșatori ar fi putut fi clima fierbinte din Hawaii, expunerea la apă sărată sau pur și simplu un defect de fabricație. Deși Galaxy Ring are certificări 10ATM și IP68, acestea nu garantează protecție împotriva coroziunii cauzate de sare.

Fotografiile postate după extracție arată clar bateria umflată și carcasa internă compromisă. „Nu voi mai purta niciodată un inel inteligent”, a scris Daniel pe X. În replică, Samsung a transmis că „siguranța clienților este o prioritate de top” și că este în contact cu utilizatorul pentru a investiga situația.

...citeste mai departe despre "Galaxy Ring explodează în atenția publică: bateria unui inel Samsung s-a umflat pe degetul unui utilizator, care a ajuns la spital" pe Ziare.com

Ads