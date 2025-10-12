Fuziunea la rece devine realitate? O companie indiană va testa primul reactor LENR direct în spațiu

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 23:22
344 citiri
Fuziunea la rece devine realitate? O companie indiană va testa primul reactor LENR direct în spațiu
FOTO:NASA

Start-up-ul indian Hylenr Technologies susține că a reușit prima demonstrație funcțională de fuziune la rece, o formă de reacție nucleară care produce energie fără temperaturi extreme și fără deșeuri radioactive. Mai mult, compania va testa reactorul său revoluționar LENR (Low Energy Nuclear Reactor) în spațiu, printr-un parteneriat cu TakeMe2Space, un proiect dedicat sateliților alimentați cu inteligență artificială.

Fuziunea la rece a fost, timp de decenii, un subiect de dispută în lumea științifică. Spre deosebire de fuziunea convențională, care necesită milioane de grade Celsius pentru a uni nucleele atomice, fuziunea la rece ar permite obținerea energiei nucleare la temperaturi ambientale. Conceptul a fost introdus în 1989 de cercetătorii Martin Fleischmann și Stanley Pons, dar experimentele lor nu au putut fi reproduse, până acum.

Prima demonstrație reușită

Hylenr afirmă că a dezvoltat un sistem capabil să genereze cu 50% mai multă căldură decât energia electrică introdusă. Testele efectuate în vara anului 2024 au fost suficient de convingătoare încât să primească brevet oficial din partea guvernului indian, un pas fără precedent pentru o tehnologie LENR. Reactorul folosește hidrogen și o cantitate mică de electricitate pentru a produce căldură constantă, fără emisii și fără riscuri radioactive.

Pentru a valida tehnologia, Hylenr colaborează acum cu compania TakeMe2Space, care va transporta reactorul pe o platformă orbitală alimentată de AI. Scopul este de a testa performanța sistemului în condițiile extreme ale spațiului, o oportunitate de a demonstra că LENR poate deveni o sursă sigură și stabilă de energie pentru viitoarele misiuni spațiale.

Dacă testele vor fi reușite, reacția LENR ar putea alimenta stații orbitale, nave spațiale sau habitate lunare și marțiene, eliminând nevoia de panouri solare. Pe Pământ, reactorul ar putea fi folosit pentru producerea de abur industrial, încălzirea clădirilor sau generarea de energie locală, fără emisii de carbon și la costuri reduse.

...citeste mai departe despre "Fuziunea la rece devine realitate? O companie indiană va testa primul reactor LENR direct în spațiu" pe Ziare.com

Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Avertisment dur de la BCE. Un val pe rețelele sociale poate dărâma o bancă în câteva ore
Banca Centrală Europeană (BCE) trage un semnal de alarmă. În era digitală, o criză bancară nu mai are nevoie de săptămâni pentru a izbucni, ci în unele cazuri ajunge un trend viral pe...
#tehnologie, #spatiu, #NASA , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă