Atenție la e-mailurile false în numele ANAF: noua schemă prin care îți pot fi golite conturile. Ce poți face ca să te protejezi

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 19:23
215 citiri
Atenție la e-mailurile false în numele ANAF: noua schemă prin care îți pot fi golite conturile. Ce poți face ca să te protejezi
ANAF FOTO Arhivă Ziare.com

Un val de mesaje înșelătoare circulă în ultimele zile în inboxurile românilor. Ele par să provină de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, folosesc sigla instituției și denumirea oficială, dar în realitate vin de pe adrese false, precum „[email protected]”. Scopul este să creeze panică și să te facă să dai click pe linkuri sau să descarci fișiere infectate, care îți pot compromite datele personale și bancare.

Cum recunoști frauda

ANAF a transmis un avertisment oficial, subliniind că NU comunică niciodată cu contribuabilii prin astfel de adrese. Singurele canale valide sunt Spațiul Privat Virtual (SPV) și corespondența clasică, cu confirmare de primire de la Poșta Română. Orice alt e-mail care pretinde că vine de la Fisc și îți cere date bancare, parole sau plăți urgente este o tentativă de fraudă.

Atacatorii au perfecționat detaliile pentru a părea cât mai credibili: folosesc subiecte alarmante despre obligații fiscale, imită limbajul oficial al ANAF și creează adrese foarte asemănătoare cu cele reale. Țintele preferate sunt salariații, PFA-urile și firmele care interacționează des online cu Fiscul. O simplă apăsare pe link poate însemna furtul datelor de autentificare sau chiar instalarea unui malware care să ofere acces la conturile tale bancare.

Ce poți face ca să te protejezi

Primul pas este verificarea atentă a expeditorului: dacă adresa nu se termină în „anaf.ro”, mesajul este fals. Fiscul nu solicită niciodată date bancare prin e-mail și nu trimite linkuri pentru plăți directe. Dacă primești un mesaj suspect, șterge-l imediat, fără să accesezi fișierele sau linkurile atașate.

Dacă ai dubii, intră direct pe site-ul oficial al ANAF sau verifică situația în contul tău din Spațiul Privat Virtual. Reprezentanții instituției recomandă și raportarea acestor tentative către autorități, pentru ca rețelele de atac să fie blocate cât mai repede.

...citeste mai departe despre "Atenție la e-mailurile false în numele ANAF: noua schemă prin care îți pot fi golite conturile. Ce poți face ca să te protejezi" pe Ziare.com

Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin....
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Adio reclame care te sperie la miezul nopții. Un stat obligă Netflix și YouTube să reducă volumul spoturilor
Dacă te-ai speriat de volumul unei reclame de pe Netflix sau de faptul că YouTube a bubuit brusc mai tare decât piesa, statul California are o veste bună. O nouă lege, semnată de guvernatorul...
#tehnologie, #ANAF, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă