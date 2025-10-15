Jetson lansează „Formula 1 a cerului”: prima competiție cu vehicule zburătoare eVTOL pilotate de oameni. Cât costă un vehicul VIDEO

Spectacolul viitorului a început deja. Startup-ul suedez Jetson, cunoscut pentru vehiculul său zburător Jetson ONE, a prezentat oficial conceptul „Jetson Air Games”, o competiție dedicată aparatelor de zbor personale de tip eVTOL (electric vertical take-off and landing). Evenimentul a avut loc la UP.Summit 2025 în Bentonville, Arkansas, și a marcat prima demonstrație publică din lume de curse aeriene cu piloți umani la bord.

Patru vehicule Jetson ONE au survolat simultan un circuit de obstacole, într-un show sincronizat care a atras atenția industriei tehnologice și a fanilor motorsportului.

„A fost un moment de mândrie și dovada că Jetson este pregătită să conducă următorul capitol al aviației personale”, a declarat Tomasz Patan, cofondator și CTO al companiei.

De la vis SF la sport aerian real

„Jetson Air Games” își propune să transforme zborul personal într-un sport competitiv de mare viteză, în care precizia și agilitatea piloților contează la fel de mult ca performanțele vehiculului. În demonstrația din Arkansas, participanții au efectuat manevre la limită în jurul pilonilor și au zburat în formație perfect sincronizată, o imagine desprinsă parcă dintr-un film SF.

Proiectul Jetson este comparat deja cu inițiative precum Airspeeder, competiția australiană cu drone eVTOL fără piloți. Diferența majoră? La Jetson, piloții sunt în cabina de zbor. Modelul Jetson ONE, cu o greutate de doar 86 kg, atinge 102 km/h și zboară timp de 20 de minute la o singură încărcare. Este primul eVTOL personal din lume livrat unui client civil, printre primii cumpărători fiind Palmer Luckey, fondatorul Oculus VR.

Vehiculul are un preț actual de 128.000 de dolari, care va crește la 148.000 USD din noiembrie.

