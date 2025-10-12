O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:00
437 citiri
O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă
Foto: iStock

Un simplu semnal GPS a dus la una dintre cele mai mari descinderi din ultimii ani din Londra. Cu ajutorul funcției Find My iPhone, poliția britanică a reușit să identifice și să destructureze o rețea internațională de contrabandă cu telefoane furate, recuperând peste 2 000 de dispozitive și arestând 46 de suspecți.

Totul a început când o victimă a urmărit un iPhone furat, al cărui semnal a condus anchetatorii către un depozit din apropierea aeroportului Heathrow. În interior, ofițerii au descoperit aproape 900 de telefoane ambalate într-o cutie gata de export. Aceasta a fost doar prima piesă dintr-un puzzle care, odată reconstruit, a expus o întreagă operațiune internațională de trafic.

O rețea care exporta zeci de mii de iPhone-uri către China

Cazul, denumit de autorități Operation Echosteep, a scos la iveală o rețea care ar fi reușit să trimită până la 40 000 de telefoane furate din Marea Britanie către China într-un singur an, echivalentul a aproape 40% din totalul furturilor de telefoane din Londra.

Schema era simplă: telefoanele erau furate sau obținute prin fraudă, apoi cumpărate de intermediari care le ambalau și le exportau. Profitul era uriaș, un iPhone furat de pe stradă și revândut în Marea Britanie cu câteva sute de lire putea fi revândut în Asia la prețuri de două-trei ori mai mari.

Însă ceea ce hoții nu au putut elimina complet a fost sistemul de urmărire Apple. Chiar și atunci când dispozitivele erau oprite sau izolate în folie care bloca semnalul, unele continuau să transmită intermitent date către rețeaua Find My. Cu fiecare semnal, anchetatorii s-au apropiat mai mult de punctele de colectare.

...citeste mai departe despre "O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă" pe Ziare.com

Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Apple dublează miza: până la 2 milioane de dolari pentru cei care descoperă vulnerabilități pe iPhone și macOS
Cine găsește o breșă de securitate în ecosistemul Apple ar putea deveni milionar, la propriu. Compania din Cupertino a anunțat că va dubla recompensa maximă oferită prin programul său de...
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
#tehnologie, #smartphone, #apple , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă