Surpriză pentru fanii unui producător important de smartphone-uri: primele telefoane trec la Android 16

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 18:54
Surpriză pentru fanii unui producător important de smartphone-uri: primele telefoane trec la Android 16
La câteva luni după lansarea oficială a Android 16, Motorola începe, în sfârșit, să aducă update-ul pe unele dintre cele mai noi modele ale sale. Primii norocoși sunt utilizatorii de Edge 60 Pro și Edge 50 Fusion, care au început să primească deja upgrade-ul stabil, deocamdată în Brazilia și Mexic. Procesul va continua treptat și în alte regiuni, pe măsură ce producătorul finalizează optimizările.

Noua versiune aduce schimbări importante: un design mai expresiv, o securitate sporită, control mai clar asupra aplicațiilor care consumă resurse în fundal și suport pentru Bluetooth LE (Low-Energy). În plus, Android 16 promite un multi-tasking mai eficient și o experiență mai fluidă, cu accent pe simplitate și utilitate.

Când ajunge Android 16 și pe alte modele Motorola?

Deși update-ul a debutat pe două telefoane populare, posesorii altor modele Motorola, inclusiv RAZR 60 Ultra, mai au de așteptat. Lista completă a dispozitivelor eligibile nu a fost anunțată oficial, însă compania pregătește o extindere graduală până la finalul anului.

Pachetul de instalare are aproximativ 2 GB pe Edge 60 Pro, ceea ce sugerează un upgrade consistent, cu multiple noutăți și optimizări.

