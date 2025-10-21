Familia care a fondat Samsung vinde acțiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi uriașa taxă pe moștenire. Controlul asupra imperiului, în joc

Marti, 21 Octombrie 2025, ora 21:46
53 citiri
Familia care a fondat Samsung vinde acțiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi uriașa taxă pe moștenire. Controlul asupra imperiului, în joc
FOTO Samsung

Familia care controlează Samsung Electronics a anunțat o vânzare masivă de acțiuni în valoare de 1,2 miliarde de dolari, parte dintr-un plan menit să acopere taxele și datoriile moștenite în urma decesului fostului președinte, Lee Kun-hee.

Tranzacția este un moment cheie în efortul familiei Lee de a-și păstra controlul asupra gigantului tehnologic, în timp ce gestionează una dintre cele mai mari taxe pe moștenire din istoria Asiei, scrie Playtech.

O tranzacție uriașă, motivată de taxe record

Potrivit documentelor transmise Bursei din Coreea și citate de Reuters, soția și cele două fiice ale lui Jay Y. Lee, actualul președinte al Samsung, vor vinde aproximativ 17,7 milioane de acțiuni, echivalentul a 0,3% din capitalul total al companiei.

Operațiunea este gestionată de Shinhan Bank și se va desfășura treptat până în aprilie 2026.

Motivul? O taxă uriașă pe moștenire de 8,5 miliarde de dolari, stabilită după moartea patriarhului Lee Kun-hee în 2020, una dintre cele mai mari din lume. Pentru a o plăti, familia a fost nevoită să vândă participații minoritare, să contracteze împrumuturi și să activeze programe de răscumpărare menite să stabilizeze prețul acțiunilor.

Decizia familiei vine într-un moment extrem de favorabil. După un an de creștere spectaculoasă, acțiunile Samsung Electronics s-au apreciat cu peste 84% de la începutul lui 2025, atingând un record de 97.900 woni per titlu.

Totuși, analiștii avertizează că o tranzacție de asemenea amploare ar putea influența percepția pieței. Cu peste 5 milioane de acționari individuali, Samsung este adesea descrisă drept „acțiunea națională” a Coreei de Sud, iar orice mișcare a familiei Lee este privită cu atenție.

Lee Kun-hee a transformat Samsung dintr-un producător local într-un imperiu global al tehnologiei, dar moștenirea sa a venit la pachet cu o povară fiscală uriașă.

După moartea sa, autoritățile sud-coreene au impus familiei o taxă echivalentă cu aproape jumătate din valoarea totală a averii declarate.

În paralel, familia Lee a fost nevoită să facă față controverselor juridice, inclusiv unor acuzații privind evaziunea fiscală și corupția, dar și presiunilor publice privind transparența guvernanței corporative.

...citeste mai departe despre "Familia care a fondat Samsung vinde acțiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi uriașa taxă pe moștenire. Controlul asupra imperiului, în joc" pe Ziare.com

Samsung ar putea amâna lansarea Galaxy S26. Probleme hardware și schimbare de strategie înainte de startul din 2026
Samsung ar putea amâna lansarea Galaxy S26. Probleme hardware și schimbare de strategie înainte de startul din 2026
Seria Galaxy S26, care trebuia să marcheze începutul de an pentru Samsung, ar putea ajunge pe piață abia în martie 2026, potrivit unor surse apropiate companiei. Cauzele? Performanțele...
Samsung rupe tăcerea: nu va exista un Galaxy S26 Pro. Ce smartphone-uri va oferi seria S26
Samsung rupe tăcerea: nu va exista un Galaxy S26 Pro. Ce smartphone-uri va oferi seria S26
După săptămâni de speculații și capturi „scăpate” pe internet, zvonul privind apariția unui model Galaxy S26 Pro poate fi, în sfârșit, pus pe pauză. Potrivit publicației SamMobile,...
#tehnologie, #Samsung, #taxe , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0832 RON

-0.0058

1 USD = 4.3742 RON

0.0110
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  2. Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
  3. De la fum la cloud. Fostele centrale electrice din Europa devin huburi pentru inteligența artificială
  4. Noul telefon Google, dezastru la testul de durabilitate: bateria a explodat în timpul „bend testului” VIDEO
  5. Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari
  6. Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
  7. Un retailer din România confirmă o breșă de securitate: datele unor clienți au fost expuse. Ce informații au fost compromise
  8. Google Meet introduce funcția prin care poți arăta perfect în apeluri video fără să faci nimic
  9. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate
  10. Meta retrage aplicația Messenger pentru Windows și Apple. Ce se întâmplă acum și ce alternative există