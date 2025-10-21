Familia care a fondat Samsung vinde acțiuni de 1,2 miliarde de dolari pentru a acoperi uriașa taxă pe moștenire. Controlul asupra imperiului, în joc

Familia care controlează Samsung Electronics a anunțat o vânzare masivă de acțiuni în valoare de 1,2 miliarde de dolari, parte dintr-un plan menit să acopere taxele și datoriile moștenite în urma decesului fostului președinte, Lee Kun-hee.

Tranzacția este un moment cheie în efortul familiei Lee de a-și păstra controlul asupra gigantului tehnologic, în timp ce gestionează una dintre cele mai mari taxe pe moștenire din istoria Asiei, scrie Playtech.

O tranzacție uriașă, motivată de taxe record

Potrivit documentelor transmise Bursei din Coreea și citate de Reuters, soția și cele două fiice ale lui Jay Y. Lee, actualul președinte al Samsung, vor vinde aproximativ 17,7 milioane de acțiuni, echivalentul a 0,3% din capitalul total al companiei.

Operațiunea este gestionată de Shinhan Bank și se va desfășura treptat până în aprilie 2026.

Motivul? O taxă uriașă pe moștenire de 8,5 miliarde de dolari, stabilită după moartea patriarhului Lee Kun-hee în 2020, una dintre cele mai mari din lume. Pentru a o plăti, familia a fost nevoită să vândă participații minoritare, să contracteze împrumuturi și să activeze programe de răscumpărare menite să stabilizeze prețul acțiunilor.

Decizia familiei vine într-un moment extrem de favorabil. După un an de creștere spectaculoasă, acțiunile Samsung Electronics s-au apreciat cu peste 84% de la începutul lui 2025, atingând un record de 97.900 woni per titlu.

Totuși, analiștii avertizează că o tranzacție de asemenea amploare ar putea influența percepția pieței. Cu peste 5 milioane de acționari individuali, Samsung este adesea descrisă drept „acțiunea națională” a Coreei de Sud, iar orice mișcare a familiei Lee este privită cu atenție.

Lee Kun-hee a transformat Samsung dintr-un producător local într-un imperiu global al tehnologiei, dar moștenirea sa a venit la pachet cu o povară fiscală uriașă.

După moartea sa, autoritățile sud-coreene au impus familiei o taxă echivalentă cu aproape jumătate din valoarea totală a averii declarate.

În paralel, familia Lee a fost nevoită să facă față controverselor juridice, inclusiv unor acuzații privind evaziunea fiscală și corupția, dar și presiunilor publice privind transparența guvernanței corporative.

