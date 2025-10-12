Aparate care îți „fură” curentul fără să știi: de ce îți crește factura la electricitate și cum poți scăpa de consumul ascuns

Electricienii atrag atenția asupra unui fenomen ignorat de majoritatea: există electrocasnice care continuă să consume curent chiar și atunci când par oprite. Aceste dispozitive, supranumite „vampiri energetici”, rămân active în stand-by sau doar pentru a-și păstra setările. Iar lăsate permanent în priză, pot adăuga o sumă de bani lunar la factura de curent.

Ce aparate consumă energie chiar și când nu le folosești

Printre cei mai mari „hoți” de curent se numără cafetierele și fierbătoarele moderne, echipate cu funcții smart sau conectivitate Wi-Fi. La fel și oalele de gătit lent sau sub presiune, plitele electrice, friteuzele cu aer cald, prăjitoarele ori mini-cuptoarele, toate dotate cu afișaje digitale sau sisteme de stand-by.

Chiar și blenderele și roboții de bucătărie contribuie la consum, iar cuptorul cu microunde are mereu pornit afișajul digital, ceea ce îl face un consumator constant, chiar și când nu e folosit. Specialiștii recomandă să fie scos din priză imediat după utilizare.

Există însă aparate cu impact mult mai mare. Aerul condiționat, chiar și în repaus, consumă energie pentru a-și menține setările, scrie Bugetul.

Cum să reduci factura la curent

Experții recomandă câteva măsuri simple pentru a diminua consumul: scoate din priză electrocasnicele de bucătărie atunci când nu le folosești, utilizează prize inteligente sau prelungitoare cu întrerupător pentru oprirea simultană a mai multor aparate și monitorizează-ți consumul prin aplicațiile furnizorilor sau contoare smart.

Folosirea rațională a marilor consumatori, precum aerul condiționat sau dușul electric, poate face o diferență uriașă. Chiar dacă fiecare dispozitiv pare să „tragă” foarte puțin, adunate, aceste consumuri ascunse pot explica facturile neașteptat de mari de la finalul lunii.

