Meta îți poate accesa toate pozele din telefon dacă i-ai dat permisiune pe Facebook. Ce nu ți se spune direct

Meta a început să folosească datele utilizatorilor europeni pentru a antrena modelele sale de inteligență artificială, inclusiv Meta AI, chatbotul prezent pe Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp.

Iar dacă ai dat vreodată aplicației Facebook permisiunea de a accesa pozele din telefonul tău – fie doar pentru a posta una, e posibil ca asta să fi fost tot ce avea nevoie pentru a-ți folosi întregul album foto în scopuri de antrenare AI.

Ce face diferența?

Acceptul pentru accesarea fișierelor media de pe telefon, care poate fi interpretat de Meta drept acord implicit pentru procesarea imaginilor tale prin sistemele sale de inteligență artificială. Practic, atunci când ai apăsat „Allow” pentru ca Facebook să acceseze pozele din galerie, ai putea să fi semnat fără să știi un contract în care permiți ca toate imaginile – inclusiv cele cu familia, copii, documente sau momente intime – să fie analizate și păstrate în cloud-ul companiei.

Meta spune că face asta pentru a-ți oferi „sugestii mai bune” atunci când vrei să postezi. De exemplu, aplicația Facebook pentru mobil include acum o funcție care îți arată „recomandări” din camera foto în timp ce navighezi. Dar pentru ca sugestiile să funcționeze, Facebook cere să-i permiți „încărcarea continuă în cloud” a pozelor și clipurilor tale. Și, deși compania nu clarifică dacă urcă întreg fișierul sau doar o parte din el, e cert că extrage date precum momentul și locul în care au fost făcute pozele, cine apare în ele și ce obiecte sunt surprinse.

Ads

În realitate, mulți utilizatori nu înțeleg exact ce semnează. Termenii serviciului Meta AI permit companiei lui Mark Zuckerberg să rețină și să folosească aceste date în mod perpetuu, adică pe termen nelimitat, pentru dezvoltarea funcțiilor sale AI. Odată ce ai fost de acord, datele tale pot ajunge în baza de date folosită pentru a rafina algoritmii de recunoaștere facială, analiză a obiectelor sau generare de conținut.

Meta insistă că doar tu vei vedea aceste sugestii și că le poți distribui doar dacă vrei. Dar odată urcate în cloud-ul companiei, imaginile tale devin parte dintr-un sistem care învață constant despre tine.

...citeste mai departe despre "Meta îți poate accesa toate pozele din telefon dacă i-ai dat permisiune pe Facebook. Ce nu ți se spune direct" pe Ziare.com

Ads