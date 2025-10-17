Meta îți poate accesa toate pozele din telefon dacă i-ai dat permisiune pe Facebook. Ce nu ți se spune direct

Marti, 01 Iulie 2025, ora 22:30
59 citiri
Meta îți poate accesa toate pozele din telefon dacă i-ai dat permisiune pe Facebook. Ce nu ți se spune direct
FOTO Unsplash

Meta a început să folosească datele utilizatorilor europeni pentru a antrena modelele sale de inteligență artificială, inclusiv Meta AI, chatbotul prezent pe Facebook, Messenger, Instagram și WhatsApp.

Iar dacă ai dat vreodată aplicației Facebook permisiunea de a accesa pozele din telefonul tău – fie doar pentru a posta una, e posibil ca asta să fi fost tot ce avea nevoie pentru a-ți folosi întregul album foto în scopuri de antrenare AI.

Ce face diferența?

Acceptul pentru accesarea fișierelor media de pe telefon, care poate fi interpretat de Meta drept acord implicit pentru procesarea imaginilor tale prin sistemele sale de inteligență artificială. Practic, atunci când ai apăsat „Allow” pentru ca Facebook să acceseze pozele din galerie, ai putea să fi semnat fără să știi un contract în care permiți ca toate imaginile – inclusiv cele cu familia, copii, documente sau momente intime – să fie analizate și păstrate în cloud-ul companiei.

Meta spune că face asta pentru a-ți oferi „sugestii mai bune” atunci când vrei să postezi. De exemplu, aplicația Facebook pentru mobil include acum o funcție care îți arată „recomandări” din camera foto în timp ce navighezi. Dar pentru ca sugestiile să funcționeze, Facebook cere să-i permiți „încărcarea continuă în cloud” a pozelor și clipurilor tale. Și, deși compania nu clarifică dacă urcă întreg fișierul sau doar o parte din el, e cert că extrage date precum momentul și locul în care au fost făcute pozele, cine apare în ele și ce obiecte sunt surprinse.

În realitate, mulți utilizatori nu înțeleg exact ce semnează. Termenii serviciului Meta AI permit companiei lui Mark Zuckerberg să rețină și să folosească aceste date în mod perpetuu, adică pe termen nelimitat, pentru dezvoltarea funcțiilor sale AI. Odată ce ai fost de acord, datele tale pot ajunge în baza de date folosită pentru a rafina algoritmii de recunoaștere facială, analiză a obiectelor sau generare de conținut.

Meta insistă că doar tu vei vedea aceste sugestii și că le poți distribui doar dacă vrei. Dar odată urcate în cloud-ul companiei, imaginile tale devin parte dintr-un sistem care învață constant despre tine.

...citeste mai departe despre "Meta îți poate accesa toate pozele din telefon dacă i-ai dat permisiune pe Facebook. Ce nu ți se spune direct" pe Ziare.com

Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
Oppo Find X9 și X9 Pro: flagship-uri cu baterii uriașe și cameră Hasselblad de 200MP se lansează în România
Oppo pregătește una dintre cele mai spectaculoase lansări ale anului. Compania chineză a confirmat oficial că noile sale modele de top Find X9 și Find X9 Pro vor fi prezentate pe 28 octombrie...
Nubia Z80 Ultra vine cu un kit foto retro, cu obiective interschimbabile și declanșator mecanic
Nubia Z80 Ultra vine cu un kit foto retro, cu obiective interschimbabile și declanșator mecanic
Cursa pentru titlul de „cel mai bun smartphone foto” continuă, iar Nubia pare pregătită să o ducă la un alt nivel. Producătorul chinez a confirmat că viitorul său flagship Nubia Z80...
#tehnologie, #meta, #Facebook , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0884 RON

-0.0001

1 USD = 4.3642 RON

-0.0096
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  2. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  6. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele