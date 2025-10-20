Facebook vrea acces la galeria ta foto în schimbul unui tool cu AI. Cum poate fi dezactivată funcția

Facebook vrea acces la galeria ta foto în schimbul unui tool cu AI. Cum poate fi dezactivată funcția
Meta testează o nouă funcție pentru Facebook care promite să transforme fotografiile din telefon în artă digitală. Sună tentant, doar că prețul constă în faptul că inteligența artificială va scana întreaga ta galerie foto.

Noua opțiune, disponibilă momentan doar în SUA și Canada, folosește AI pentru a detecta automat imagini din camera roll și a le reinterpreta sub formă de colaje, teme vizuale sau fotografii stilizate. Totul fără intervenția utilizatorului, odată activată funcția, algoritmul analizează fotografiile nepublicate, le urcă în cloud-ul Meta și îți trimite sugestii gata de postat.

Deocamdată, opțiunea poate fi găsită în: Settings & Privacy - Settings - Preferences - Camera Roll Sharing Suggestions.

AI creativ sau intruziv? Meta promite confidențialitate

Compania spune că imaginile nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor AI, cu două excepții. Atunci când alegi să le editezi în aplicație sau când publici rezultatul final. În rest, Meta nu oferă detalii clare despre unde sunt stocate fotografiile sau cât timp rămân pe servere, ceea ce ridică semne de întrebare privind confidențialitatea datelor.

Recent, compania a semnat și un parteneriat cu Midjourney, platforma care generează imagini și clipuri din text, pentru a integra „tehnologia estetică” a acesteia în viitoarele produse Meta.

