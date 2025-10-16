Experimentul care arată de rapid sunt utilizatorii împinși pe internet spre conspirații și teorii

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:41
84 citiri
Experimentul care arată de rapid sunt utilizatorii împinși pe internet spre conspirații și teorii
FOTO:X/@ConspiracyDad3

O investigație realizată de YouTuber-ul Benaminute arată cât de ușor pot fi influențați utilizatorii platformelor video scurte și cât de repede pot ajunge, fără intenție, în bula dezinformării.

Pornind de la căutări aparent inofensive, precum „dinozauri” sau „război”, experimentul a demonstrat că algoritmii personalizează dezinformarea într-un mod fără precedent. Fiecare utilizator este direcționat într-un univers propriu de teorii, adaptate intereselor sale, de la cele bizare până la cele periculos de convingătoare.

Cum a pus viața experimentul

Pentru acest test, Benaminute a creat conturi noi pe TikTok, YouTube Shorts și Instagram Reels, imitând comportamentul unui utilizator obișnuit interesat de trei teme neutre: dinozauri, războiul din Vietnam și alegerile prezidențiale din anul 2000.

Pe YouTube Shorts, după doar 541 de clipuri despre dinozauri, algoritmul a recomandat un podcast cu Joe Rogan, care promova ideea că piramidele ar fi, de fapt, „dispozitive de restaurare a ADN-ului”. Pe TikTok, un clip despre OZN-uri a apărut deja după 144 de videoclipuri, iar pe Instagram Reels, după 661 de clipuri, a apărut teoria despre un „telefon interzis” care ar permite accesul într-o dimensiune paralelă, scrie Playtech.

Când atenția a fost mutată spre subiecte istorice, tranziția către conspirații s-a produs chiar mai rapid. YouTube a trimis contul spre o teorie despre Arca lui Noe după doar șapte videoclipuri. TikTok a legat compania BlackRock de o tentativă de asasinat, iar Instagram a readus în discuție clasicul „Bush a orchestrat 9/11” după 139 de clipuri.

În medie, TikTok este platforma care duce cel mai repede utilizatorii spre conținut conspiraționist, în aproximativ 114 videoclipuri, adică mai puțin de o oră de vizionare continuă. YouTube Shorts are nevoie de circa 230 de clipuri, echivalentul a două ore, iar Instagram Reels ajunge la același rezultat după aproximativ 275 de clipuri, adică două ore și 20 de minute.

...citeste mai departe despre "Experimentul care arată de rapid sunt utilizatorii împinși pe internet spre conspirații și teorii" pe Ziare.com

WhatsApp pregătește „Channel Quiz”: chestionare interactive pentru canale. Cum vor funcționa
WhatsApp pregătește „Channel Quiz”: chestionare interactive pentru canale. Cum vor funcționa
WhatsApp continuă să extindă funcțiile dedicate canalelor și se pregătește să introducă o nouă opțiune numită „Channel Quiz”, care va permite administratorilor de canale să creeze...
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
Uber închide în România opțiunea care le permitea pasagerilor să plătească mai puțin pentru curse. A fost valabilă doar un an și jumătate
După mai puțin de doi ani de la lansare, Uber închide serviciul UberX Share în România, opțiunea care permitea pasagerilor să împartă aceeași cursă și să plătească mai puțin....
#tehnologie, #conspiratie, #aplicatii , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0884 RON

-0.0001

1 USD = 4.3642 RON

-0.0096
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Funcția pe care toți utilizatorii o vor folosi în Google Maps a fost activată. Cum funcționează Ask Maps
  2. Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
  3. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  4. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  5. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  6. Călătorie spre Marte în mai puțin de 6 luni? Racheta cu energie stelară promite exact asta
  7. Șocul omenirii, anunțul amenințător a 8.590 de savanți: Anul când inteligența umană va fi depășită de ceva special VIDEO
  8. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  9. România va găzdui un centru european de inteligenţă artificială. "Un pas important pentru viitorul nostru digital"
  10. Motorola prinde din urmă rivalii. Android 16 ajunge pe primele modele