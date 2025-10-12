Europa ar putea impune în curând o limită de vârstă pentru accesul la platforme precum Instagram, TikTok sau X

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 20:01
246 citiri
Europa ar putea impune în curând o limită de vârstă pentru accesul la platforme precum Instagram, TikTok sau X
TikTok FOTO Pixabay

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a readus în discuție ideea unei „majorități digitale”, propunând ca tinerii să poată intra pe rețele sociale abia după o anumită vârstă. Inițiativa are scopul de a proteja copiii de efectele psihologice și sociale ale expunerii online, dar ridică numeroase dileme juridice, etice și practice.

În viziunea lui von der Leyen, folosirea rețelelor sociale ar trebui tratată la fel ca accesul la alcool sau tutun, o activitate rezervată celor care au atins o maturitate minimă. Ideea a fost primită cu entuziasm în unele state membre, precum Franța, Spania și Grecia, care deja testează limite minime sau cer acord parental pentru minorii sub 15 ani. Alte țări, printre care Danemarca și Slovenia, s-au arătat deschise la o abordare comună europeană, în timp ce altele avertizează că Bruxelles-ul ar putea depăși limitele competențelor sale.

Cum ar putea funcționa „vârsta digitală” în UE

Comisia Europeană analizează acum posibilitatea dezvoltării unui sistem european de verificare a vârstei, care să nu implice divulgarea de date personale sensibile. Practic, utilizatorii ar putea demonstra că au o anumită vârstă prin portofelul digital european, o aplicație aflată deja în dezvoltare și programată pentru lansare până la sfârșitul lui 2026.

Totuși, implementarea unei reguli uniforme la nivelul Uniunii nu e deloc simplă. În prezent, legislația europeană (prin GDPR) permite doar stabilirea unei vârste minime de consimțământ pentru prelucrarea datelor, între 13 și 16 ani, la alegerea fiecărui stat membru. Aceasta nu echivalează însă cu o interdicție de acces la platforme.

În plus, un astfel de sistem ridică probleme de confidențialitate: verificarea vârstei ar necesita validarea identității utilizatorilor, ceea ce intră în conflict cu dreptul la anonimat online. ONG-urile pentru drepturi digitale avertizează că „protecția copiilor nu trebuie să devină un pretext pentru supravegherea tuturor utilizatorilor”.

#tehnologie, #Europa, #social media , #Stiri Internet

