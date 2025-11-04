Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 12:34
73 citiri
Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația
FOTO Unsplash

Elon Musk revine cu una dintre cele mai ambițioase (și controversate) idei ale sale: un Tesla Roadster capabil să plutească sau chiar să „zboare”. După ani de întârzieri și zvonuri, miliardarul a confirmat că noua versiune a mașinii sport va fi dezvăluită oficial până la finalul anului 2025, iar demonstrația promite să includă „tehnologie nebună” inspirată direct din arsenalul SpaceX.

Mașina care ar putea rupe legile fizicii

Într-un episod al podcastului lui Joe Rogan, Musk a dezvăluit că Tesla lucrează la un „SpaceX package” pentru Roadster 2, un set de propulsoare cu aer comprimat care ar putea oferi mașinii suficientă forță pentru o scurtă ridicare de la sol.

„Va fi ca și cum ai combina toate gadgeturile din filmele cu James Bond într-un singur vehicul”, a glumit CEO-ul Tesla.

Deși Elon Musk nu a confirmat clar că Roadsterul va zbura efectiv, a lăsat să se înțeleagă că demonstrația din 2025 va arăta ceva „ce lumea nu a mai văzut”. Primele idei despre un Tesla capabil de levitație au apărut încă din 2017, când compania a depus brevete pentru aerodinamică adaptivă și pentru sisteme de propulsie auxiliare dezvoltate împreună cu inginerii SpaceX.

Pe hârtie, Roadster 2 ar trebui să fie cel mai rapid automobil de serie din lume: de la 0 la 100 km/h în sub 2 secunde și o autonomie de aproape 1.000 de kilometri. Dar până acum, proiectul a fost amânat de mai multe ori, în timp ce Tesla s-a concentrat pe Cybertruck și pe modelele principale din gamă.

...citeste mai departe despre "Elon Musk promite un Tesla Roadster „cu rachete”: mașina care ar putea sfida gravitația" pe Ziare.com

Windows 11 scapă, în sfârșit, de bug-ul absurd care făcea PC-urile să repornească în loc să se oprească
Windows 11 scapă, în sfârșit, de bug-ul absurd care făcea PC-urile să repornească în loc să se oprească
După un deceniu de frustrări și confuzii, Microsoft a pus capăt unuia dintre cele mai enervante comportamente din Windows: opțiunea „Update and shut down” care nu oprea, de fapt,...
YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
YouTube șterge videoclipurile care arătau cum să ocolești cerințele Windows 11. Utilizatorii: „Nu e periculos, e cenzură”
YouTube a eliminat mai multe videoclipuri care explicau cum pot fi ocolite cerințele de cont și hardware impuse de Microsoft pentru Windows 11, invocând „încălcarea politicilor privind...
#tehnologie, #Elon Musk, #tesla , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0865 RON

0.0004

1 USD = 4.4207 RON

0.0040
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. NEO, robotul umanoid de 20.000 de dolari care îți face curat, spală rufele și dansează poate fi acum comandat VIDEO
  2. Noul avion revoluționar lansat de NASA: Zboară de la New York la Londra într-un timp record, de 2 ori mai repede ca azi VIDEO
  3. Toată lumea crede că AI înlocuiește muncitorii din fabrici. Concedierile de la Amazon arată cine sunt de fapt primii dați afară
  4. China anunță un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale: „o problemă veche de un secol” ar fi fost rezolvată
  5. Abilitățile pe care studenții ar trebui să le dezvolte în loc să se îngrijoreze din cauza inteligenței artificiale. CEO-ul Airbnb: „Vei avea întotdeauna nevoie” de ele
  6. Acordul secret dintre Google, Amazon și Israel care stârnește îngrijorare la nivel global
  7. Avertisment pentru Generația Z de la un economist legendar. "Ar putea ajunge mai săraci decât părinții lor"
  8. Interzicerea TikTok în Albania, un eșec total. Cum ocolesc zilnic milioane de utilizatori restricția
  9. Sfârșitul unei ere: AMD renunță la Windows 10 în noile sale drivere Adrenalin
  10. LinkedIn începe antrenarea AI cu datele utilizatorilor din UE. Doar o săptămână pentru a refuza colectarea datelor