Elon Musk anunță sfârșitul telefoanelor: „În cinci ani, AI-ul va controla tot”

Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 16:40
242 citiri
FOTO:X@cb_doge

Elon Musk crede că telefoanele mobile, așa cum le știm azi, sunt pe cale să dispară. Într-un nou episod al podcastului lui Joe Rogan, miliardarul a declarat că în următorii cinci-șase ani dispozitivele inteligente și aplicațiile vor deveni inutile, fiind înlocuite de rețele de inteligență artificială capabile să anticipeze și să genereze în timp real tot ceea ce utilizatorul își dorește.

O lume fără aplicații și fără telefoane

Potrivit lui Elon Musk, „smartphone-ul” clasic va deveni un simplu nod periferic, cu un ecran și un difuzor conectate la o rețea neurală globală, care va crea conținut pe loc: mesaje, filme, jocuri, chiar și interacțiuni sociale.

„Nu vom mai avea aplicații. Nu vei mai descărca nimic. Totul va fi generat de AI, exact în momentul în care ai nevoie de el”, a explicat fondatorul Tesla și SpaceX.

Dispozitivul viitorului va funcționa aproape telepatic, deci va „ghici” ce vrei pe baza obiceiurilor tale, îți va afișa informațiile fără să le ceri și îți va anticipa nevoile mai repede decât le conștientizezi. Acesta susține că deja există primele semne ale acestei revoluții: instrumente precum Grok Imagine pot genera clipuri video și imagini complexe doar pe baza unei idei, iar în curând aceeași logică se va aplica întregii lumi digitale.

Un alt subiect exploziv din interviu a fost legat de impactul AI asupra economiei. Musk estimează că majoritatea locurilor de muncă vor dispărea, fiind preluate de mașini și algoritmi. „Munca va deveni o alegere personală, nu o necesitate pentru supraviețuire”, a spus el.

#tehnologie, #Elon Musk, #inteligenta artificiala , #Stiri Internet

