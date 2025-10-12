Elon Musk cedează în disputa cu foștii șefi ai Twitter: acord de 128 de milioane de dolari după doi ani de procese

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 23:01
191 citiri
Elon Musk cedează în disputa cu foștii șefi ai Twitter: acord de 128 de milioane de dolari după doi ani de procese
Elon Musk FOTO Hepta

După aproape doi ani de confruntări legale, Elon Musk a ajuns la o înțelegere cu cei patru foști directori ai Twitter, pe care i-a concediat imediat după preluarea companiei în 2022. Potrivit documentelor depuse la tribunal, valoarea totală a acordului se ridică la 128 de milioane de dolari, sumă ce acoperă compensațiile de concediere refuzate inițial de miliardar.

Cei patru – Parag Agrawal (fost CEO), Ned Segal (fost CFO), Vijaya Gadde (fostă consilieră juridică) și Sean Edgett (fost consilier general) – au acuzat că Musk le-a blocat intenționat plățile contractuale, ca represalii pentru rolul lor în tentativa de a-l obliga să finalizeze achiziția Twitter, atunci când încerca să se retragă din tranzacție.

Un conflict dus până la capătul răbdării

Totul a început în octombrie 2022, când Musk a preluat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari. În aceeași zi, echipa executivă a fost concediată și escortată din clădire. În locul celor peste 128 de milioane de dolari promiși prin contract, foștii directori nu au primit nimic.

Procesul a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite litigii din Silicon Valley, alimentat inclusiv de citate din biografia oficială a lui Musk, semnată de Walter Isaacson. Într-un fragment devenit viral, miliardarul ar fi spus că „îi va vâna pe fiecare dintre ei până la sfârșitul vieții lor”, o frază care a părut să confirme tensiunile personale dintre Musk și vechea conducere Twitter.

În apărarea sa, Musk a acuzat „neglijență gravă” și „management defectuos”, însă nu a furnizat dovezi solide în instanță. În final, părțile au ales calea unei înțelegeri extrajudiciare.

...citeste mai departe despre "Elon Musk cedează în disputa cu foștii șefi ai Twitter: acord de 128 de milioane de dolari după doi ani de procese" pe Ziare.com

Elon Musk vrea să „rescrie adevărul”: lansează Grokipedia, rivalul „fără filtre” al Wikipedia
Elon Musk vrea să „rescrie adevărul”: lansează Grokipedia, rivalul „fără filtre” al Wikipedia
Elon Musk nu se mulțumește doar să reinventeze transportul sau inteligența artificială, acum vrea să schimbe și modul în care omenirea accesează informația. Miliardarul a anunțat că...
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #Elon Musk, #Twitter , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă