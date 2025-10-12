Elon Musk vrea să „rescrie adevărul”: lansează Grokipedia, rivalul „fără filtre” al Wikipedia

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 21:01
247 citiri
Elon Musk vrea să „rescrie adevărul”: lansează Grokipedia, rivalul „fără filtre” al Wikipedia
Wikipedia FOTO/ Hepta

Elon Musk nu se mulțumește doar să reinventeze transportul sau inteligența artificială, acum vrea să schimbe și modul în care omenirea accesează informația. Miliardarul a anunțat că lucrează, prin compania sa xAI, la o nouă platformă online numită „Grokipedia”, menită să concureze direct cu Wikipedia.

Potrivit lui Musk, noul proiect va fi o „îmbunătățire semnificativă” a enciclopediei online consacrate, despre care spune că ar fi devenit un spațiu dominat de opinii politice partizane. Fondatorul Tesla și SpaceX acuză Wikipedia că promovează o perspectivă „de stânga”, în timp ce Grokipedia ar urma să funcționeze ca o alternativă „echilibrată și factuală”.

Numele noii platforme vine de la chatbotul Grok, dezvoltat de xAI, descris de Musk drept „un căutător al adevărului”. Totuși, chatbotul nu e lipsit de controverse: a generat recent reacții negative după ce a făcut comentarii antisemite, pe care compania le-a pus pe seama unei „erori de programare”.

Anunțul lui Musk a venit la scurt timp după ce David Sacks, aliat apropiat al acestuia și proaspăt numit comisar pentru inteligență artificială în administrația Donald Trump, a criticat public utilizarea conținutului Wikipedia pentru antrenarea modelelor AI.

...citeste mai departe despre "Elon Musk vrea să „rescrie adevărul”: lansează Grokipedia, rivalul „fără filtre” al Wikipedia" pe Ziare.com

Elon Musk cedează în disputa cu foștii șefi ai Twitter: acord de 128 de milioane de dolari după doi ani de procese
Elon Musk cedează în disputa cu foștii șefi ai Twitter: acord de 128 de milioane de dolari după doi ani de procese
După aproape doi ani de confruntări legale, Elon Musk a ajuns la o înțelegere cu cei patru foști directori ai Twitter, pe care i-a concediat imediat după preluarea companiei în 2022....
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
O singură frază a președintelui american Donald Trump a șters aproape 400 de miliarde de dolari din valoarea pieței cripto în mai puțin de 24 de ore. Amenințarea cu tarife vamale de 100%...
#tehnologie, #Elon Musk, #Wikipedia , #Stiri Internet

Curs valutar

1 EUR = 5.0927 RON

-0.0026

1 USD = 4.3982 RON

0.0134
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Cum și-au învins oamenii dependența de telefon cu o schimbare simplă în setări: "E singurul lucru care m-a ajutat"
  2. Povestea celei mai faimoase chei de activare Windows piratate din lume: „FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8”
  3. Huawei a prezentat o inovație care ar putea da „frâu liber” accesului la Inteligența Artificială avansată
  4. Telefonul „retro-smart” la sub 300 RON care aduce înapoi simplitatea, dar nu renunță la WhatsApp și YouTube
  5. Smartphone-urile pierd și ultimul accesoriu din cutie: cablul USB dispare treptat. Care este primul producător care face asta
  6. WhatsApp introduce rezervarea numelui de utilizator: cine prinde primul, îl păstrează
  7. Microsoft recunoaște oficial: OneDrive și efectele vizuale pot încetini Windows 10 și 11. Care este soluția
  8. Silicon Valley trăieşte o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
  9. Sora, aplicația video cu AI de la OpenAI, doboară recorduri: un milion de descărcări în mai puțin de cinci zile
  10. O funcție a unui smartphone a dat lovitura în mafia telefoanelor. Poliția a descoperit o rețea internațională de contrabandă