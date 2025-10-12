Elon Musk vrea să „rescrie adevărul”: lansează Grokipedia, rivalul „fără filtre” al Wikipedia

Elon Musk nu se mulțumește doar să reinventeze transportul sau inteligența artificială, acum vrea să schimbe și modul în care omenirea accesează informația. Miliardarul a anunțat că lucrează, prin compania sa xAI, la o nouă platformă online numită „Grokipedia”, menită să concureze direct cu Wikipedia.

Potrivit lui Musk, noul proiect va fi o „îmbunătățire semnificativă” a enciclopediei online consacrate, despre care spune că ar fi devenit un spațiu dominat de opinii politice partizane. Fondatorul Tesla și SpaceX acuză Wikipedia că promovează o perspectivă „de stânga”, în timp ce Grokipedia ar urma să funcționeze ca o alternativă „echilibrată și factuală”.

Numele noii platforme vine de la chatbotul Grok, dezvoltat de xAI, descris de Musk drept „un căutător al adevărului”. Totuși, chatbotul nu e lipsit de controverse: a generat recent reacții negative după ce a făcut comentarii antisemite, pe care compania le-a pus pe seama unei „erori de programare”.

Anunțul lui Musk a venit la scurt timp după ce David Sacks, aliat apropiat al acestuia și proaspăt numit comisar pentru inteligență artificială în administrația Donald Trump, a criticat public utilizarea conținutului Wikipedia pentru antrenarea modelelor AI.

