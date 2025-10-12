Elon Musk și George Simion, aliați de la distanță. Campanie comună în numele „salvării copiilor”

Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 15:32
128 citiri
Elon Musk și George Simion, aliați de la distanță. Campanie comună în numele „salvării copiilor”
George Simion FOTO Hepta

Discursurile lui Elon Musk și George Simion au ajuns la același mesaj: ambii au găsit un nou vinovat pentru „decăderea societății”: platforma de streaming Netflix.

Cel mai bogat om din lume și liderul AUR, proaspăt înfrânt în alegerile prezidențiale, par să cânte aceeași melodie. Musk i-a îndemnat pe cei peste 200 de milioane de urmăritori ai săi să renunțe la abonamente, susținând că Netflix promovează o „agendă woke” și ar fi un pericol pentru copii. La scurt timp, Simion a încercat să intre în valul de atenție global și și-a postat propriul „gest de curaj”, adică anularea abonamentului personal.

❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda. NO MORE!#NetflixCanceled pic.twitter.com/Ym5HsnyXz7— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) October 3, 2025

În teorie, cei doi lideri se prezintă ca protectori ai copiilor. În practică, reacțiile au fost ironice. În mediul online, Musk a primit mai multe meme-uri decât aplauze, iar Netflix a câștigat noi abonați în semn de „contra-protest”. În România, comentariile la postarea lui Simion au fost și mai acide: utilizatori care l-au acuzat că importă slogane americane, dar și glume amare despre faptul că un politician se teme că un serial de desene animate ar putea influența orientarea sexuală a cuiva, scrie Connect.

