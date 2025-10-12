Elon Musk a scris istorie în clasamentul miliardarilor, atingând pentru scurt timp o avere estimată la 500,1 miliarde de dolari, potrivit indicelui Forbes. Deși suma a coborât rapid la 499 de miliarde $, momentul rămâne unul simbolic. Elon Musk devine primul om care depășește pragul de jumătate de trilion.

Explozia valorii companiilor sale, Tesla, SpaceX și startup-ul de AI xAI, a împins averea antreprenorului la niveluri fără precedent în istorie. Numai acțiunile Tesla au crescut cu peste 20% în 2025, inclusiv o apreciere de 3,3% într-o singură zi de tranzacții. Investitorii par să fi fost convinși de faptul că Musk și-a mutat atenția dinspre controverse politice către business.

Urmează „jackpotul” de 1 trilion?

Consiliul Tesla i-a aprobat lui Musk un pachet de compensații care ar putea schimba din nou jocul. Dacă va atinge ținte precum 12 milioane de mașini vândute, lansarea unui milion de roboți AI și o creștere de opt ori a valorii companiei, Musk ar încasa un bonus estimat la… 1 trilion de dolari.

Chiar și cu criticile din acest an, de la colaborarea cu administrația Trump prin Departamentul de Eficiență Guvernamentală (DOGE), până la declarațiile controversate de pe platforma sa X despre imigrație și diversitate, poziția sa în topul bogaților pare de neclintit.

În prezent, următorul nume pe listă este Larry Ellison, cofondatorul Oracle, cu „doar” 350,7 miliarde de dolari. Acesta reușise luna trecută să-l depășească temporar pe Musk, dar doar pentru câteva zile.

...citeste mai departe despre "Elon Musk sparge bariera istorică a bogăției. A ajuns primul om cu o avere de jumătate de trilion de dolari" pe Ziare.com

Ads